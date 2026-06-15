Barcelona investiga empadronamientos fraudulentos en varias fincas con falsos contratos de alquiler

Distintas cartas dirigidas a desconocidos pero depositadas en sus buzones alertaron a residentes de al menos dos fincas de vecinos de Barcelona de que algo raro pasaba. Fue el detonante para acabar descubriendo que presuntamente un mínimo de ocho viviendas habían sido utilizadas para empadronamientos irregulares utilizando documentación falsa en los dos edificios. Algunos han contactado con el ayuntamiento para informar de los hechos y denunciado el caso a los Mossos d'Esquadra. Según fuentes municipales, el consistorio trabaja con la Guardia Urbana para identificar los casos y comprobar si son constitutivos de delito.

En todas las viviendas afectadas de las que ha tenido conocimiento este diario, los empadronados no habían alquilado, comprado ni residido jamás. Pero alguien presentó documentación falsa, como si hubiesen firmado un contrato de alquiler o hubiesen sido autorizados por el titular del domicilio, en las oficinas municipales. La primera pista del engaño fue la llegada de correspondencia, explican fuentes de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, ya que en ambos casos se trata de propiedades que administran y asesoran.

Los dos son propiedades verticales, es decir, que los pisos pertenecen mismos dueños. El titular de una de ellas, situada en el barrio del Clot, en Sant Martí, pide mantener el anonimato, pero relata que son cuatro los inmuebles utilizados para empadronamientos fraudulentos. Distintos familiares que residen en la finca encontraron en sus buzones correspondencia con su dirección y piso pero dirigida a otras personas, cuyo remitente era el ayuntamiento. Alertaron a sus administradores en la Cambra sobre la situación.

Y la entidad descubrió que no era un único caso, dado que en la Vila de Gràcia, se daba una situación muy similar. En concreto, la propiedad del edificio se enteró por diversas vías. Hay inquilinos que también recibían cartas del consistorio a nombre de otras personas que jamás habían vivido allí. Es más, una arrendataria descubrió que había sido desempadronada de su domicilio.

El ayuntamiento explica que cuando en una dirección se producen nuevos empadronamientos, se contacta con los anteriores empadronados para que confirmen o no su baja. Esta medida se lleva a cabo porque muchas personas que dejan la ciudad no cursan personalmente su baja del padrón, de forma que antiguamente seguían registrados en un hogar, dando lugar a cifras erróneas en la ciudad o sobreocupación.

Pero en este caso, la inquilina se enteró al hacer un trámite médico, cuenta la propietaria a este diario. Al acudir a las oficinas municipales descubrió que otras tres personas se habían inscrito en su vivienda, por lo que al exceder la capacidad de ocupación establecida en la cédula de habitabilidad para 60 m2 de vivienda, ella había sido desempadronada.

Posibles mafias

Siguiendo el histórico de otros pisos de la finca, descubrieron irregularidades en otros tres. Además, llegaron misivas en las que se informaba a las supuestas personas empadronadas ya podían realizar trámites de regularización o renovación de documentación. Al parecer, los falsos empadronamientos comenzaron en 2024.

El modus operandi en este ejemplo era la presentación de falsos contratos de alquiler a nombre de una mujer, que por sus apellidos parecía española. Este mismo nombre se había repetido en varios contratos. Y se acompañaban de un supuesto permiso firmado por esta para empadronar a diferentes personas extranjeras en cada domicilio.

En este inmueble, los afectados presentaron denuncias a los Mossos d'Esquadra, que les dijeron tener conocimientos de más casos. Los datos recopilados por la Cambra de la Propietat corresponden todos a empadronados de nacionalidad extranjera.

Fuentes municipales explican a EL PERIÓDICO en relación con el "empadronamiento irregular en propiedades verticales", que la Oficina del Padrón está colaborando con la Guardia Urbana en la "identificación de los casos, por si son constitutivos de delito" por "falsedad documental o actuación fraudulenta de mafias que actúan por dinero". No detallan el número de posibles fraudes que han sido comunicados y están en vías de investigación. Pero sí que el de la calle de Gràcia es uno de los expedientes en curso.