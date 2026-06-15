Plataformas ecologistas de Terrassa activan un 'crowdfunding' para llevar a los tribunales un polémico aparcamiento

Las entidades ecologistas y de movilidad sostenible Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC) y BiciTerrassa Club (BiTer) han puesto en marcha una campaña de micromecenazgo con el objetivo de financiar una batalla judicial contra el proyecto de rehabilitación del polémico aparcamiento del Portal de Sant Roc, en Terrassa. Las organizaciones pretenden recaudar 8.500 euros para presentar un recurso contencioso-administrativo que permita llevar la actuación ante los tribunales y tratar de paralizarla de forma definitiva.

La iniciativa llega apenas unas semanas después de que ambas entidades presentaran alegaciones contra el proyecto aprobado inicialmente por el Ayuntamiento. Según explican, el siguiente paso pasa ahora por la vía judicial, para lo que solicitan apoyo económico de la ciudadanía y de colectivos que compartan sus planteamientos sobre movilidad y sostenibilidad.

Objetivo: 8.500 euros para la vía judicial

La campaña prevé reunir 8.500 euros destinados exclusivamente a sufragar costes jurídicos. De esta cantidad, 1.000 euros corresponden a la asistencia legal empleada en la elaboración de las alegaciones ya presentadas y los 7.500 euros restantes se destinarían a cubrir los costes del recurso contencioso-administrativo y la representación jurídica necesaria para el procedimiento. A fecha de este 15 de junio, la campaña lleva recaudado 130 euros, lo que representa alrededor del 1,5% del objetivo fijado.

Las entidades mantienen los argumentos que ya expusieron en sus alegaciones. Consideran que la reapertura del aparcamiento, con unas 200 plazas distribuidas en tres plantas subterráneas bajo la plaza del Portal de Sant Roc, incentivaría la entrada de vehículos privados al centro urbano y entra en contradicción con los objetivos de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Terrassa.

ADENC y BiTer sostienen que el proyecto carece de un estudio de impacto ambiental y de una evaluación suficiente sobre sus posibles efectos en ámbitos como la calidad del aire, el ruido, el tráfico o la salud pública. Asimismo, apelan al principio de no regresión ambiental recogido en la legislación estatal sobre cambio climático para argumentar que la actuación supondría un retroceso en los niveles de protección ambiental alcanzados por la ciudad.

Dudas sobre la viabilidad económica

Las organizaciones también cuestionan la viabilidad económica de la actuación. Según afirman, los estudios encargados por el propio Ayuntamiento concluyen que el aparcamiento solo resultaría rentable en un escenario de demanda muy elevada, calificado en dichos informes como “excesivamente optimista” y “difícilmente justificable”.

Además, recuerdan que durante la consulta preliminar de mercado únicamente una empresa mostró interés en el proyecto y condicionó su participación a una aportación económica municipal. Para las entidades, este hecho evidencia la fragilidad financiera de la operación y el riesgo de que acabe generando costes para las arcas públicas.

Un proyecto valorado en más de 10 millones

El proyecto municipal contempla la recuperación de un aparcamiento actualmente cerrado por deficiencias estructurales y su futura conexión con el aparcamiento de la Plaça Vella. La financiación prevista supera los 10,9 millones de euros mediante un préstamo gestionado a través de la empresa pública municipal EGARVIA S.L.

Noticias relacionadas

ADENC y BiTer defienden que Terrassa ya dispone de una amplia oferta de estacionamiento en el centro y consideran que no se ha justificado adecuadamente la necesidad de una nueva infraestructura de estas características en pleno ámbito de la ZBE. Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía para apoyar la campaña y abrir un debate sobre alternativas centradas en la movilidad sostenible, la reducción del tráfico y la mejora del espacio público.