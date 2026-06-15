El Tour de Francia atraerá a Barcelona a unos 850.000 aficionados e implicará importantes cortes de tráfico

Una semana después de la visita del Papa a Barcelona, el Ayuntamiento de la capital catalana ha detallado cómo se desarrollará el dispositivo de movilidad que permitirá acoger el Grand Depart del Tour de Francia, que han descrito como el “segundo gran reto” logístico del año, tras el viaje de León XIV, y que contará con el despliegue de unos 900 agentes de la Guardia Urbana.

Según las previsiones municipales, unos 850.000 aficionados asistirán en total a las tres jornadas en las que el Tour teñirá de amarillo a Barcelona. Primero, a la presentación de los ciclistas, ante la torre de Jesús de la Sagrada Familia el día 2 de julio; en segundo lugar, a la etapa inaugural de la carrera el 4 de julio, una contrarreloj por equipos que transcurrirá íntegramente en la ciudad; para acabar, el día 5, en la etapa que arranca desde Tarragona y finalizará con dos subidas a la montaña de Montjuic.

El evento comportará afectaciones tanto en el tráfico rodado como en la movilidad de los vecinos. Más allá de la evidente barrera física que comporta el paso de la carrera por importantes vías como la Rambla Guipuzcoa, la calle Aragón o la calle Mallorca, servicios de transporte público como el metro, autobuses, Bicing o Aerobus también se verán afectados.

Mapa del tour por Barcelona.

Cortes de tráfico

La presentación de los equipos, previa al inicio de la gran carrera, tendrá lugar el día 2 en el entorno de la Sagrada Família, el recinto modernista de Sant Pau y la avenida Gaudí, que quedará completamente cortada al tráfico y donde los establecimientos de restauración no podrán usar las terrazas en toda la jornada. También se limitará el acceso a los aparcamientos, aunque, en realidad, las afectaciones comenzarán antes, durante la noche anterior con la colocación de las barreras de protección y con cortes de tráfico definitivos a partir de las 14:00 horas. La reapertura empezará a las 21:30 horas.

Mapa del desfile de presentación de los equipos del Tour en Sagrada Familia de Barcelona y las restricciones de tráfico.

El 4 de julio arrancará la carrera oficialmente, con una contrarreloj por equipos queb atravesará Barcelona desde el Parc del Fòrum y hasta Montjuic. Es el día que comportará más afectaciones de tráfico y de movilidad. El listado de vías en las que se cortará el tráfico es extenso: avenida del Litoral, calles Bac de Roda, Llull, Josep Pla, Rambla Guipuzcia, calle Aragó, passeig de Gràcia, calles Mallorca, Lepanto, Tarragona, plaza de Espanya y avenida de Maria Cristina. El Ayuntamiento advierte que las afectaciones comenzarán al mediodía, y el cierre completo del circuito será a las 13:30 horas. Las horas críticas serán entre las 16:00 horas y las 19:30 horas, justo en el momento en que tendrá lugar la carrera. La normalidad se recuperará progresivamente a partir de las 20:30 horas.

Afectaciones en la Ronda Litoral

Principalmente en sentido Besòs, la Ronda Litoral sufrirá cortes y limitaciones puntuales en accesos y salidas el mismo 4 de julio. Así, el acceso 26 quedará cerrado tanto para salir como para entrar. La salida 25 en sentido Besòs estará cerrada, aunque la entrada sí será circulable. Quedarán cerradas totalmente las salidas y entradas 23 y 24 en sentido Besòs. En sentido Llobregat, quedarán abiertos los accesos 24 para la salida (aunque restringidos, solo hacia Parc Fòrum y Diagonal Mar) y para la entrada. La entrada 23 en sentido Llobregat también quedará abierta, aunque solo para tráfico residual, mientras que la salida 23 en sentido Llobregat no será transitable. Los accesos a la salida 22 estarán abiertos. A su vez, el viernes día 3, a partir de las 18 horas, quedará prohibido el estacionamiento en todo el recorrido de la contrarreloj.

Mapa de un tour por Barcelona.

5 de julio, segunda etapa

Las restricciones por la Peste Porcina Africana (PPA) han obligado a modificar el recorrido de la segunda etapa, que comienza en Tarragona y vuelve a finalizar en la montaña de Montjuic, para evitar el paso por Collserola. De esta manera, la carrera entrará a Barcelona desde la calle de Collblanc (que comparte frontera con L'Hospitalet de Llobregat). Los ciclistas pasarán por la travesera de Les Corts, las calles de Sants y de la Creu Coberta hasta llegar a la plaza de Espanya, y encarar ahí una nueva subida a la montaña mágica.

Las restricciones al tráfico comenzarán también a partir del mediodía, y el cierre completo será a partir de las 13:30 horas. Entre las 15:45 y las 17:45 horas, la montaña quedará prácticamente aislada y la circulación se restablecerá a partir de las 18:00 horas.