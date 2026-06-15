El Mundial de fútbol 2026 desata la fiebre por los cromos, el mercado negro y la venta ilegal

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha vuelto a desatar la fiebre del coleccionismo. La alta demanda y la escasez de estas estampas han provocado largas filas matutinas en varios puntos de venta y también conatos de incidentes y peleas comerciales en países como México, Brasil o Chile.

Sin embargo, no hace falta irse tan lejos para verlo en directo: en Barcelona, los paradistas del Mercado de Sant Antoni llevan días alertando de la creciente piratería que se está desarrollando en torno a la venta de cromos.

Déficit de cromos

Cada domingo, desde que salió la colección a principios de mayo, el Mercat de Sant Antoni de la capital catalana se abarrota de cientos de personas de todas las edades que intercambian cromos de esta colección, ahora más extensa y más cara que nunca: 980 estampas, repartidas en sobres de siete a un precio de 1,5 euros cada uno.

El coste de la colección, si se tuviera la improbabilísima suerte de que saliera en cada sobre un jugador distinto -y nunca uno que ya se tuviera- sería, por tanto, de 210 euros.

No obstante, para los forofos del Mundial ni el precio ni la extensión de la colección parecen ser realmente el problema, como sí lo es la falta de existencias de sobres de cromos en los quioscos y los distintos puntos de venta.

Lluís Torrent, director general de Panini España, la editorial productora y distribuidora de los cromos, admite en declaraciones a Efe que el éxito de la colección ha superado su capacidad de producción: "A pesar de trabajar las 24 horas del día, las máquinas dan lo que dan”. “Nos ha causado muchísimas roturas de stock en los puntos de venta. Hay bastantes quejas, que lamentamos. Pedimos que comprendan que ha habido un exceso de peticiones que nos ha llevado a esta situación".

Competencia desleal

En estos instantes, solo hay dos paradistas legales en el Mercat de Sant Antoni, frente a la veintena de intrusos que se dedican a la venta ilegal de estampas del Mundial. Uno de ellos, Ferran Roig, ha explicado en Rac1 que han denunciado la situación varias veces y que no saben qué más hacer: "Nos hemos quejado a todos los órganos a los que nos podemos quejar y no se nos ha hecho mucho caso".

Roig relata que les han enviado mediadores de conflictos. Aun con todo, el paradista cree que no se trata de un simple conflicto, sino de un fraude: "Siempre nos hemos quejado de la competencia desleal que nos hacen estos vendedores furtivos. En esta época de temporada de alta se acentúa", ha expresado. Y es que, según sus cálculos, la competencia desleal les ha hecho perder, por lo menos, entre 3.000 y 5.000 euros por semana.

"Pueden rebajar los precios porque no tienen que pagar impuestos. Nos confunden a la clientela, se piensan que son legales". Según cuenta Roig, los únicos paradistas legales -Ferran y él- se encuentran en sitios habilitados, mientras que los demás colocan sus mercancías en la ronda Sant Antoni, donde también se ha denunciado la venta ilegal de otro tipo de objetos y productos como pescado y frutas en el llamado 'mercado de la miseria'.

Puesto de venta de cromos del Mundial 2026. / J.M. López

Actuaciones frente al comercio ilegal

"Nos han prometido varias veces actuaciones y todo, pero no acaban de... no acaban de resolver...", cuenta Roig en la radio. Tanto los paradistas como los vecinos y el mismo presidente de Sant Antoni Comerç (SAC), Jordi Arias, reclamaron el año pasado a las administraciones "una intervención urgente y coordinada para abordar los graves problemas de convivencia que afectan al barrio", como el comercio ilegal en la vía pública.

A raíz de ello, el Ayuntamiento de Barcelona desplegó un plan de choque que incluyó dispositivos policiales intensivos y la retirada de hasta el 30% del mobiliario urbano en la zona de la supermanzana para evitar que los vendedores se instalen. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para los paradistas y vendedores de cromos, quienes piden soluciones efectivas: "Hemos superado el enfado y nos sentimos un poco indefensos. Nos hemos cansado un poco".

Mientras tanto, desde Panini se están llevando a cabo varias actuaciones para hacer frente a la falsificación y venta ilegal de cromos: "Tenemos un grupo de abogados y de detectives que siguen este tema y más de uno ha acabado en los tribunales", ha explicado Lluís Torrente, que reconoce que esta creciente piratería puede ser síntoma de un alto interés por las estampas del Mundial.