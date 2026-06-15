Mollet del Vallès lanza un plan de inversiones de tres millones para renovar sus centros educativos

El Ayuntamiento de Mollet del Vallès ha presentado el plan Mollet Educa 2026-2028, una hoja de ruta que prevé invertir un mínimo de 3 millones de euros en la mejora de los centros educativos públicos de la ciudad durante los próximos tres años. El programa beneficiará a las diez escuelas públicas de infantil y primaria, la escuela de educación especial, las tres escuelas infantiles municipales y la escuela de adultos, con el objetivo de modernizar los equipamientos y garantizar una planificación estable de las actuaciones de mantenimiento y mejora hasta 2028.

La mayor parte del esfuerzo económico recaerá sobre las arcas municipales. De los más de tres millones previstos, el Ayuntamiento aportará 2,38 millones de euros, mientras que la Generalitat contribuirá con 687.700 euros a través del Programa de Cooperación Financiera para la Realización de Obras de Reforma, Adecuación y Mejora (RAM).

Los datos del plan muestran que 2026 será el año con mayor volumen de inversión, con una dotación de 1,25 millones de euros. Para 2027 y 2028 se mantendrá una inversión superior a los 900.000 euros anuales. El consistorio garantiza una partida mínima de 600.000 euros al año para obras y actuaciones de mejora, a la que se sumarán otros 150.000 euros anuales destinados exclusivamente a trabajos de pintura.

"En Mollet tenemos muy claro que invertir en educación es invertir en el futuro de la ciudad. Es un plan trabajado conjuntamente con los equipos directivos de los centros, que nos ha permitido priorizar las actuaciones que realmente son necesarias, explica la alcaldesa de Mollet, Mireia Dionisio (PSC).

Mejoras consensuadas con las direcciones

El Ayuntamiento ha explicado que las actuaciones se definirán de manera coordinada con los equipos directivos de los distintos centros educativos. Cada año se revisarán las necesidades prioritarias para determinar qué intervenciones deben ejecutarse en cada escuela.

Entre las mejoras previstas figuran la renovación de ventanas y cerramientos; la reforma de baños; la instalación de nuevos juegos infantiles en los patios; la mejora de los sistemas de protección contra incendios; la reparación de pavimentos; y otras actuaciones destinadas a incrementar la seguridad, el confort y la calidad de los espacios educativos.

Aunque el mantenimiento estructural de las escuelas corresponde en gran medida a la Generalitat, el gobierno municipal quiere poner en valor el esfuerzo económico extraordinario que asumirá el consistorio para acelerar las mejoras.

Con este programa, el Ayuntamiento busca dotar a la red pública de una hoja de ruta estable hasta 2028 y garantizar que las actuaciones no dependan únicamente de las inversiones que pueda realizar la administración autonómica en los próximos años.

Las mayores inversiones se concentrarán en ventanas, baños y seguridad

Las mayores inversiones previstas para 2026 se concentrarán en la renovación de ventanas, la mejora de la seguridad y la modernización de las instalaciones educativas. Destacan la sustitución de ventanas en las escuelas Montseny (175.000 euros), Joan Salvat Papasseit (146.545 euros) y Sant Jordi (121.200 euros), además de la reforma de los baños de la escuela Montseny (97.819 euros) y la renovación de los pavimentos de la escuela infantil La Filadora (125.000 euros).

El programa también contempla nuevas instalaciones contra incendios en las escuelas Joan Abelló y Can Vila, la sustitución de la caldera de Joan Abelló y otras actuaciones de menor alcance en distintos centros, como la reparación de humedades, la renovación de juegos infantiles y equipamientos deportivos o la instalación de líneas de vida para trabajos de mantenimiento.

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Los trabajos de pintura se llevarán a cabo en una quincena de equipamientos educativos y permitirán renovar espacios como edificios de educación infantil, aulas de primaria, vestíbulos, pasillos, escaleras y otras zonas comunes. Las actuaciones también alcanzarán a las escuelas infantiles municipales y a la Escola Municipal de Música, donde se mejorarán los vestíbulos y la sala de espera, con el objetivo de mejorar el estado de conservación y la imagen de los centros.