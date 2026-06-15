La marca de joyería Pandora abre una ‘flagship’, una tienda insignia, en el paseo de Gràcia

‘Flagship’ es la denominación inglesa de lo que sería el buque insignia de una marca. La tienda más importante, la que tiene en cuenta el espacio y el estilo de la ciudad en la que se abre.

La marca de joyería Pandora, procedente de Dinamarca, ha abierto una ‘flagship’ en Barcelona. Lo ha hecho en el paseo de Gràcia, 33, donde antes había una tienda de Kenzo. Pandora cuenta con presencia en España desde hace más de 20 años, con una red de más de 100 puntos de venta en localidades como Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.

EL turismo y el consumo de joyería accesible han sido un factor clave para la expansión de la marca, que cuenta con solo otras dos ‘flagships’ además de la de Barcelona, una en Las Vegas y otra en la capital danesa, Copenhague.

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Pulseras personalizables

Pandora, que es reconocida por sus pulseras personalizables, cuenta en paseo de Gràcia 33 con un local de 175 metros cuadrados dividido en espacios distintos en los que se pueden desarrollar actividades distintas, como la personalización de joyas.