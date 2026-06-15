La Generalitat homenajea a los pacientes fallecidos en el psiquiátrico de Sant Boi durante la Guerra Civil

El Govern de la Generalitat homenajeó este sábado a las personas que murieron a causa de la Guerra Civil en instituciones psiquiátricas de Catalunya, en un acto institucional celebrado en el cementerio de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), junto al espacio que ocupa la fosa común donde fueron enterrados la mayoría de los pacientes del complejo psiquiátrico de la localidad que perdieron la vida. Durante el acto, el conseller de Justícia i Calitat Democràtica, Ramon Espadaler, reivindicó la necesidad de recuperar la dignidad y la identidad de unas víctimas que durante décadas quedaron relegadas al olvido y defendióque la memoria democrática debe servir para garantizar que "no se olvide a nadie".

El acto, organizado conjuntamente por la Direcció General de Memòria Democràtica y el Ayuntamiento de Sant Boi con la colaboración de la plataforma Besnets per la Dignitat, se enmarca en la voluntad del Govern de reconocer y reparar a un colectivo que sufrió una doble vulnerabilidad: el estigma asociado a las enfermedades mentales y las conexiones de las enfermedades mentales.

Espadaler destacó el compromiso del Govern con la recuperación de la memoria democrática y con la dignificación de todas las víctimas que han quedado al margen de los relatos oficiales. En este sentido, subrayó que el homenaje representa un ejercicio de "verdad, justicia, reparación y dignificación" para unas personas que fueron "doblemente olvidadas": primero en vida, debido al estigma y el aislamiento que sufrían las personas ingresadas en instituciones psiquiátricas, y después en la muerte, enterradas en fundiciones.

Espadaler remarcó la necesidad de "romper este silencio antiguo, largo y doloroso" y ha reivindicado la memoria democrática como una herramienta de conocimiento, pedagogía y construcción de futuro basada en el principio del "nunca más".

"Dignificar la memoria"

El acto también contó con la participación de la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret; del concejal de Memoria Histórica, Alejandro Pérez; del director general de Memòria Democràtica, Francesc Xavier Menéndez, así como de representantes de la plataforma Besnets per la Dignitat, familiares de las víctimas y expertos que contribuyeron a recuperar este episodio de la historia contemporánea de Catalunya. Asimismo, ha contado con miembros del Parque Sanitario San Juan de Dios, la Fundación Hospitalarias y Obertament, la alianza catalana de lucha contra el estigma en salud mental.

En palabras de la alcaldesa, "este homenaje es un necesario acto de reparación y dignificación de la memoria de las víctimas". "Desde las instituciones públicas", dijo, "damos continuidad a nuestro compromiso de acompañar a los familiares y colectivos que luchan por mantener vivo el recuerdo de sus antepasados y dar visibilidad a los hechos y su significación histórica".

El elemento central de la conmemoración fue la inauguración de un nuevo panel panorámico de la Xarxa d'Espais de Memòria, que deja constancia de los hechos ocurridos en los centros psiquiátricos catalanes durante la Guerra Civil y recuerda la existencia de la fosa común y de los diversos nichos en los que fueron enterradas miles de personas.

El homenaje, conducido por la actriz Annabel Totusaus, incluyó interpretaciones musicales de la violonchelista Esther Vila, lecturas poéticas, intervenciones de expertos y testimonios de los familiares agrupados en la plataforma Besnets por la Dignidad. El acto finalizó con una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas. A petición de la plataforma, el reconocimiento se hizo extensivo también a las personas que fallecieron en instituciones psiquiátricas durante los siglos XIX y XX y que no pudieron contar con un entierro digno.

Recuperar la identidad de las víctimas

Este homenaje es fruto de la investigación impulsada por la Direcció General de Memòria Democràtica para documentar la elevada mortalidad registrada en los centros psiquiátricos catalanes durante la Guerra Civil y recuperar la identidad de las personas fallecidas.

El estudio, elaborado por el historiador Marcos Robles y presentado públicamente el pasado marzo en Sant Boi de Llobregat, confirma que entre los años 1936 y 1939 se produjo un aumento extraordinario de la mortalidad en los principales centros psiquiátricos del país. El fenómeno afectó especialmente a instituciones como el Instituto Mental de Sant Andreu, el Sanatorio Martí Julià de Salt, el Instituto Pere Mata de Reus o el conjunto psiquiátrico de Sant Boi de Llobregat, donde en determinados periodos las defunciones llegaron a afectar a cerca del 75% de los pacientes ingresados.

La investigación, desarrollada a partir de una investigación previa del responsable del Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Sant Boi, Carles Serret, concluye que esta situación fue consecuencia de la combinación de diversos factores: la falta de alimentos y la desnutrición severa, las pésimas condiciones materiales, la sobrepoblación de los centros y la situación de vulnerabilidad extrema escasez y colapso de los servicios.

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Durante su intervención, el conseller Espadaler ha reafirmado el compromiso del Govern de dar continuidad a esta línea de trabajo y de extender la investigación a otros centros psiquiátricos del país. En este sentido, ha defendido que la iniciativa iniciada en Sant Boi no puede ser un punto final, sino "un punto de partida" para profundizar en el conocimiento de una realidad histórica que durante décadas quedó silenciada y para seguir avanzando en las políticas de verdad, reparación, reconocimiento y dignificación de las víctimas.