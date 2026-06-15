Familias del Colegio de las Teresianas protestan contra la apertura de un museo de Gaudí en la escuela

Más de un centenar de personas, todas ellas familias del Colegio de las Teresianas de la calle Ganduxer, se han concentrado este lunes contra el proyecto de musealización del edificio de Antoni Gaudí. Albert Giménez, padre de tres niñas de la escuela, ha explicado a ACN que reclaman información y ha detallado que la preocupación principal de los padres es que no acaban de entender "cómo un proyecto turístico es compatible con la vida diaria" de la escuela. Las familias tienen este miércoles una sesión informativa con representantes de la compañía de Santa Teresa, que es quien tiene la propiedad, de la Fundación Escuela Teresiana e IngeniaCultura, responsable de la ideación y conceptualización del proyecto Museu Gaudí Teresianes.

Como se informó la semana pasada el Colegio de las Teresianas, proyectado por Gaudí entre los años 1888 y 1890 y hasta ahora inaccesible al público general, se convertirá en un museo que combinará patrimonio, exposiciones de arte y actividades para descubrir al excepcional arquitecto en todas sus vertientes.

Familias del colegio de las Teresianas de Ganduxer protestan contra el proyecto de nuevo museo de Gaudí / Pere Francesch / ACN

Más de un centenar de personas protestaron este miércoles a las 9 de la mañana ante la escuela con Ronda General Mitre al grito de: "No un museo, somos una escuela". Unos minutos luego se han manifestado en el interior de la escuela. Albert Giménez ha explicado al ACN que se concentran con la idea de que el centro vea que hay "muchas familias" que están "indignadas" por todo este tema "sobre todo a nivel comunicación" porque se enteraron del proyecto un día antes de que saliera ya publicado en los medios. "Nos sorprende que se haya tenido al margen a las familias de la escuela, que somos al final los que sostenemos un poco la escuela".

Familias del colegio de las Teresianas de Ganduxer protestan contra el proyecto de nuevo museo de Gaudí / Pere Francesch / ACN

Giménez ha detallado que la principal preocupación de los padres es conciliar el interés turístico y escolar: "Por lo que tenemos entendido estas visitas se harán en horario lectivo", lamentó. Explicó que muchos padres y familias de la escuela son vecinos del barrio y que éste es "un barrio residencial y muy tranquilo". En este sentido, consideró que "un proyecto de este tipo, teniendo en cuenta la tirada que tiene Gaudí ahora mismo, nos cuesta entender cómo garantizar la seguridad y sobre todo lo que implica también el flujo constante de turistas aquí, con el que también arrastra a veces el turismo".

Familias del colegio de las Teresianas de Ganduxer protestan contra el proyecto de nuevo museo de Gaudí / Pere Francesch / ACN

Insistió en que la idea es que se les informe y añadió que a veces es necesario parar teniendo en cuenta que ellos tampoco tienen toda la información. "Creo que lo ideal sería parar y al menos consultar a las familias que pensamos".

Reunión miércoles

Este miércoles por la tarde habrá una reunión informativa en la escuela sobre el proyecto del Edificio de Gaudí. En el encuentro habrá representantes de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, de la Fundación Escuela Teresiana y miembros de Ingenia Cultura. El objetivo del encuentro es explicar el proyecto y despejar las dudas que pueda haber.

Giménez ha dejado claro que ellos no están en contra de la cultura, ni que se preserve este edificio. "Nos hubiera gustado poder formar parte de este tipo de decisiones para, al menos, ver si había tal vez una solución intermedia".

Principios 2028

Como se explicó la semana pasada, el nuevo equipamiento cultural se abrirá al público a principios del 2028, poniendo al alcance de todos una de las obras más desconocidas del arquitecto y ofreciendo una experiencia museográfica de última generación.

Ubicado en el Colegio de las Teresianas de la calle Ganduxer, una de las obras más singulares y desconocidas de Antoni Gaudí. El nuevo museo permitirá descubrir una dimensión poco explorada del arquitecto catalán, su búsqueda espiritual, su concepción esencial de la arquitectura y su vínculo con los valores educativos y humanistas impulsados por Enric de Ossó a partir de la figura espiritual de Santa Teresa de Jesús.

Una imagen de la calle de Ganduxer, con el colegio de las Teresianas de Gaudí. / RICARD CUGAT

La apertura al público de este edificio histórico representa un hito patrimonial. Por primera vez, los visitantes podrán acceder de forma regular a un espacio que hasta ahora había permanecido prácticamente inaccesible y que constituye una pieza clave para entender la evolución creativa de Gaudí. Un espacio que se complementará con el acceso libre a una parte de su jardín desde el que contemplar la grandeza del edificio.

El Museo Gaudí Teresianas busca ser un centro cultural innovador que combinará patrimonio, investigación, divulgación y tecnología avanzada. La propuesta museográfica incorporará recursos audiovisuales y multimedia, piezas y documentación originales y facsímiles, maquetas y módulos interactivos, restituciones físicas y virtuales, proyecciones panorámicas y mappings arquitectónicos. Entre los espacios expositivos destacados estará el Espai Gaudí 360º, toda una planta del edificio dedicada a una exposición permanente que ofrecerá un recorrido por la trayectoria vital y artística del arquitecto. Otra planta dedicada a exposiciones temporales centradas en los conceptos creativos como la trascendencia o la belleza y una sala digital de realidad virtual que nos trasladará dentro del proceso de trabajo de Gaudí; para avanzar algunos de los espacios y usos del nuevo museo.

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IngeniaCultura

El equipo de IngeniaCultura es el responsable de la ideación y conceptualización del proyecto Museu Gaudí Teresianes y quien definirá el relato, la experiencia de visita, la propuesta museográfica y la estrategia de desarrollo cultural. El equipo ganador del concurso convocado para definir la propuesta arquitectónica del futuro museo ha sido Arquitectura Genís Planelles. La coordinación y supervisión integral de su desarrollo se lleva a cabo desde el estudio Josep Cortina. La redacción del Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la regulación del equipamiento corre a cargo de JornetLlopPastor Arquitectes.