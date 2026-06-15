La Casa Cupra Raval de Barcelona estrena una exposición sobre la regeneración de ciudades en China y España

La Casa Cupra Raval de Barcelona acoge la exposición ‘Regeneraciones’, una muestra impulsada por La Casa de la Arquitectura que reflexiona sobre la transformación urbana, la sostenibilidad y las nuevas formas de habitar las ciudades contemporáneas. La propuesta podrá visitarse de manera gratuita a partir de este lunes, 15 de junio, y hasta el próximo jueves 18 de julio.

En un año especialmente relevante para Barcelona, que ejerce como Capital Mundial de la Arquitectura, Casa Cupra Raval se suma al debate sobre el futuro de las ciudades con una exposición que plantea nuevas miradas sobre la regeneración del entorno construido. La muestra propone un diálogo entre España y China en torno a un reto compartido: cómo reutilizar, reinterpretar y activar lo existente ante los desafíos sociales, ambientales y urbanos actuales.

‘Regeneraciones’ parte de la idea de que la arquitectura ya no puede limitarse a construir desde cero o a demoler para volver a empezar. La regeneración urbana y arquitectónica se presenta como una estrategia esencial para optimizar recursos, reducir el impacto ambiental y ofrecer respuestas a las necesidades sociales. A partir de esta premisa, la exposición reúne experiencias que van desde la rehabilitación de edificios históricos hasta la reutilización de arquitecturas de las últimas décadas y las intervenciones de “acupuntura urbana”, capaces de reactivar barrios y paisajes.

Maquetas y fotografías de la exposición 'Regeneraciones', que llega a la Casa Cupra Raval / La Casa de la Arquitectura

Dos grandes pantallas ofrecen un viaje paralelo por la regeración urbana en cada uno de los dos países, a través de un repaso a proyectos emblemáticos de la última década. Y cada proyecto se explica luego con maquetas y fotografías y los soportes expositivos están dispuestos en círculo para evocar una conversación entre los dos países.

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La investigación que sustenta el proyecto ha sido desarrollada de forma especular por dos equipos: la Universidad de Tongji, en Shanghái, y la Universidad Politécnica de Madrid, para La Casa de la Arquitectura. La exposición convierte ese trabajo en un recorrido por actuaciones que muestran cómo la arquitectura puede regenerar espacios degradados, activar comunidades y reinterpretar el patrimonio construido. La sido comisariada por Li Xiangning y Manuel Blanco, con Gao Changjun y Héctor Navarro.