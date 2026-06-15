BComú y ERC acuerdan con el PSC subir la tasa turística a los cruceros que atraquen en Barcelona

La concejal de BComú Carol Recio ha anunciado que su partido y ERC han llegado a un acuerdo con el gobierno municipal (PSC) para subir la tasa turística a 24 euros a los cruceros que atraquen en la ciudad, y que deberá trasladarse al Parlament para modificar la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2026. El pacto traduciría la voluntad expresada por el alcalde este mayo de reducir "a cero" los cruceros que hacen escala en la ciudad, dado que su aportación a la economía es inferior a la de los cruceros con origen y destino barcelonés. El Puerto y el sector ya advirtieron entonces que los cruceristas suponen 'solo' un 2,5% de los turistas diarios de Barcelona y que erradicar las escalas no resolvería la saturación turística en los puntos icónicos de la capital.

En rueda de prensa este lunes, Recio ha explicado que el acuerdo se hará efectivo en la comisión de Economía y Hacienda de este miércoles, en la que previsiblemente se aprobarán una proposición de los Comuns y otra de ERC para dar impulso a la medida. "Collboni dice mucho, pero hace poco o no hace nada", ha sostenido Recio, que ha reprochado que el alcalde diga que la ciudad está masificada pero después pacte con Junts un Plan de Usos en Ciutat Vella que refuerza los comercios enfocados al turismo, según ella.

El grupo municipal de ERC también propondrá una segunda medida relacionada con los cruceros: establecer un "tope mensual y anual de cruceristas" que, según ellos, debería estar en los 3,5 millones al año. "Creemos que la ciudad soporta muchos impactos a causa de la actividad turística y también creemos que los beneficios que genera esta actividad también tiene que revertir en la vida cotidiana de los barceloneses", ha sostenido el portavoz adjunto de ERC, Jordi Castellana.

Servicios municipales

Por otro lado, Recio ha lamentado que las protestas de los servicios municipales "comienzan a ser la norma" y ha insistido a Collboni que se siente con los trabajadores y dialogue con ellos para llegar a un acuerdo que acabe con las huelgas. Con este objetivo, llevarán a las comisiones un ruego al gobierno para reclamar que ls conflictos abiertos hasta ahora "se resuelvan por la vía del diálogo", lo cual consideran una demanda de mínimos, al igual que el propio gobierno municipal, ha ironizado.

Remanentes para vivienda

Por otro lado, Castellana ha anunciado una proposición de su partido para reclamar al gobierno Collboni que despliegue un "plan concreto" para destinar los remanentes de tesorería del Ayuntameinto a vivienda, los cuales ha cifrado en 50 millones de euros. Ha defendido que el consistorio debe aprovechar la "oportunidad extraordinaria" que supone la modificación por parte del Gobierno de la legislación que impedía utilizar los remanantes pese a estar en superávit.

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Finalmente, insistirán al gobierno municipal sobre la transparencia de la visita del Papa León XIV a la ciudad para "saber exactamente cuál es el coste que representó para el Ayuntamiento", y reclamarán un informe detallado sobre el comercio de Barcelona para estudiar medidas que protejan a los establecimientos de barrio y de proximidad.