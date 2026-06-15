Barcelona reta a Lego a crear sets de más monumentos de la ciudad tras lanzar el de la Sagrada Família

La multinacional de juguetes danesa Lego ha lanzado este junio un set que recrea la Sagrada Família de Barcelona, en el marco de la bendición de su última torre, el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la visita del papa León XIV a Catalunya. Formado por 12.060 piezas, se trata del conjunto más grande que ha lanzado hasta la fecha en número de 'bricks' dentro de su catálogo.

Ahora, el consorcio públicoprivado Turisme de Barcelona ha aprovechado la novedad para retar a Lego a ampliar la colección con más edificios emblemáticos de la ciudad y su entorno. “Hola, Lego, ¿podrías hacer estos edificios icónicos de Barcelona, también?”, le sugería este domingo, a través de una publicación en su página de Instagram, @visitbarcelona. Entre las construcciones sugeridas por la entidad turística se encuentran la Fundació Miró, las Tres Xemeneies del Besòs, el teleférico del Port, la torre Calatrava de Montjuïc, el pabellón Mies van der Rohe y el edificio Walden 7 de Sant Just Desvern. Para que el público se hiciera una idea de cómo serían, el mismo 'post' incluye imágenes generadas con inteligencia artificial de los edificios hechos con 'bricks'.

En efecto, las propuestas son iconos muy singulares de Barcelona, que precisamente este 2026 acoge la Capitalidad mundial de la Arquitectura. La Fundació Joan Miró abrió sus puertas al público el 10 de junio de 1975 y se ha consolidado como un referente clave del arte moderno y contemporáneo en Europa. Ubicadas en Sant Adrià del Besòs y construidas entre 1971 y 1976, las Tres Xemeneies son un símbolo de la memoria industrial y el epicentro de un gran proyecto de transformación urbana. Y desde hace un siglo, el teleférico del Port une el barrio de la Barceloneta (Torre de Sant Sebastià) con la montaña de Montjuïc (Torre Miramar) con sus características cestas rojas.

El set de basílica ya puede reservarse y llegará a las tiendas el 1 de noviembre de 2026. Lego por ahora no se ha pronunciado sobre las otras construcciones que propone Turisme de Barcelona, si bien los más de 3.000 'likes' que ha recibido el 'post' son un buen punto de partida para que la multinacional lo estudie.