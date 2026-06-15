Barcelona debatirá el futuro de un centro comercial de la Vila Olímpica tras quedar desierta su subasta

El Ayuntamiento de Barcelona debatirá este miércoles, en la comisión de Economía y Hacienda, qué hacer con el centro comercial en declive 'El Centre de la Vila', situado en el barrio de la Vila Olímpica, en el distrito de Sant Martí. Pertenece al Estado, a través de la Sociedad Estatal de Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa), que lo sacó a subasta sin éxito.

La semana pasada la sociedad pública declaró desierto el procedimiento, al que no concurrió ningún postor. Ahora prevé volverlo a intentar con una rebaja. El precio de salida inicial era de 25,7 millones de euros y en la próxima, cuya fecha aún no está fijada, puede bajar hasta 21,9 millones de euros. Si también resultase desierta en esa ocasión, en la tercera ronda el precio mínimo de venta podría bajar hasta 18,5 millones de euros.

El complejo se compone de cuatro plantas comerciales, con 83 locales, más de la mitad ahora vacíos, y dos niveles de aparcamiento, uno actualmente cerrado, en una parcela con una superficie registral de 17.400 m2. Albergó, hasta 2023, los cines Yelmo Icaria. El principal obstáculo para la venta, explican fuentes conocedoras, es que el nuevo dueño tendría que afrontar una inversión sustancial para actualizar el inmueble. En distintos puntos del centro, especialmente en las plantas de aparcamiento, se han detectado patologías y ya cuenta con un proyecto de ejecución redactado para la rehabilitación integral que contempla actuaciones estructurales, de impermeabilización y de instalaciones.

Interior del centro comercial de la Vila Olímpica, 'El Centre de la Vila', con muchas tiendas cerradas / Jordi Cotrina / Archivo

El Ayuntamiento de Barcelona se planteó comprar el centro, como piden los vecinos y parte de los partidos de la oposición, y llegó a reservar cinco millones para ello, pero descartó la operación porque no llegó a un acuerdo con Mercasa. Las entidades vecinales reclaman que se pare la subasta y piden al ayuntamiento que intervenga. Tras la primera subasta fallida, portavoces municipales responden a EL PERIÓDICO que es Mercasa quién debe decidir el futuro de 'El Centre de la Vila'.

Noticias relacionadas

Además, la asociación de vecinos de Vila Olímpica ha interpuesto una demanda contra Mercasa, en la que exige la reparación inmediata de las filtraciones en el sistema de drenaje del edificio porque, aseguran, tienen informes técnicos que acreditan que está afectando la estructura de las viviendas que hay encima del centro comercial.