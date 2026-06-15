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Accidente de tráfico

Seis heridos al chocar un coche con un autobús en la calle Gran de Gràcia de Barcelona

Un bus ha colisionado con un turismo que cruzaba la vía en sentido hacia la calle Montseny, en el barrio de la Vila de Gràcia

Un vehículo vuelca en el túnel de Glòries en Barcelona y deja dos heridos

Un autobús y otros vehículos atravesando un cruce en Barcelona.

Un autobús y otros vehículos atravesando un cruce en Barcelona. / ZOWY VOETEN

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Una colisión entre un coche y un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en el barrio de la Vila de Gràcia se ha saldado con seis personas heridas. El Ayuntamiento de Barcelona informa que las seis víctimas han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario. . Cuatro son pasajeros del bus y dos, del automóvil. En todo caso, ha añadido que las lesiones no revisten gravedad y no se teme por la vida de los afectados.

El choque ha ocurrido este lunes en la calle Gran de Gràcia, a la altura de la calle Montseny y a primera hora de la tarde. Un bus de TMB que subía por Gran de Gràcia ha impactado con un turismo que ha cruzado la vía, en sentido hacia la calle Montseny.

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Los Bomberos de Barcelona se han desplazado al lugar del siniestro. A su vez, el Sistema de Emergències Mèdiques ha desplazado ambulancias para atender a los heridos.

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