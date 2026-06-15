Accidente de tráfico
Seis heridos al chocar un coche con un autobús en la calle Gran de Gràcia de Barcelona
Un bus ha colisionado con un turismo que cruzaba la vía en sentido hacia la calle Montseny, en el barrio de la Vila de Gràcia
Un vehículo vuelca en el túnel de Glòries en Barcelona y deja dos heridos
Una colisión entre un coche y un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en el barrio de la Vila de Gràcia se ha saldado con seis personas heridas. El Ayuntamiento de Barcelona informa que las seis víctimas han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario. . Cuatro son pasajeros del bus y dos, del automóvil. En todo caso, ha añadido que las lesiones no revisten gravedad y no se teme por la vida de los afectados.
El choque ha ocurrido este lunes en la calle Gran de Gràcia, a la altura de la calle Montseny y a primera hora de la tarde. Un bus de TMB que subía por Gran de Gràcia ha impactado con un turismo que ha cruzado la vía, en sentido hacia la calle Montseny.
Los Bomberos de Barcelona se han desplazado al lugar del siniestro. A su vez, el Sistema de Emergències Mèdiques ha desplazado ambulancias para atender a los heridos.
- El exalcalde Manuel Bustos, condenado a ocho meses más de prisión en otra derivada del caso Mercuri de corrupción en Sabadell
- El acto de la Sagrada Família se convierte en la mejor campaña de promoción de Barcelona desde los JJOO
- Un herido y cinco detenidos tras un violento atraco a una joyería en Sarrià
- Un fotógrafo ganador de dos Pulitzer localiza a la familia de un niño que retrató con el Papa en Barcelona
- Interrumpida la R2 entre El Prat de Llobregat y el aeropuerto por un incendio de matorrales cerca de las vías
- Cómo se hizo el aplaudido espectáculo de la Sagrada Família y los dos elementos clave que no vio el Papa
- Xavier Folch, uno de los cantantes expulsados de la Sagrada Família: “Nos sacaron y nos enjaularon hasta que acabó la fiesta”
- Barcelona se queda con el control de 5 km de costa entre la Barceloneta y el Fòrum tras un acuerdo histórico con el Estado