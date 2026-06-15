Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero joyasAndicBarcelonaTour FranciaRafa MirIncendiosDependencia CataluñaCotizar pensionTopuriaAdelgazar
instagramlinkedin

Transporte público

Adif programa para 2027 las obras de transformación de la estación de Rodalies de Viladecans

La empresa pública licitará el proyecto de mejora este verano, con una inversión de 4,5 millones de euros

La gran reforma de la R2Sud entre Castelldefels y El Prat se retrasa hasta más allá de 2030

Un tren de rodalies en la estación de Viladecans

Un tren de rodalies en la estación de Viladecans / Ayuntamiento de Viladecans

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Viladecans
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La empresa pública ferroviaria Adif licitará el proyecto de mejora de la estación de Renfe de Viladecans (Baix Llobregat) este verano y las obras empezarán a principios de 2027, con una duración de 15 meses y un coste de unos 4,5 millones de euros. Antes, en julio, se reparará el ascensor del equipamiento. En un comunicado, el Ayuntamiento de Viladecans remarca que la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, informó personalmente a la alcaldesa Olga Morales de los detalles del proyecto en una reunión mantenida en el Ministerio.

El proyecto de construcción para la modernización de la estación de Viladecans comporta la sustitución de la carpintería metálica y la construcción de una nueva marquesina para proteger toda la zona de acceso. En los andenes se reformará totalmente el paso inferior, que ha quedado muy anticuado y sufre inundaciones frecuentes.

En el interior, Adif proyecta realizar una reordenación integral ampliando el vestíbulo y dotando el espacio de nuevo mobiliario. En el exterior se realizarán operaciones de mejora de la urbanización asegurando el cierre de todo el perímetro, que ahora presenta problemas derivados del paso del tiempo. El ascensor se arreglará este verano. El proyecto de reparación, que se realizó en febrero, está pendiente de ejecución a la espera del suministro de las piezas de repuesto.

Noticias relacionadas

La estación quedará totalmente preparada para afrontar las obras de cuadruplicación de las vías entre Castelldefels y El Prat. Este proyecto se encuentra en fase de licitación del estudio informativo. Además de las obras en la estación, la secretaria general de Transporte Terrestre informó a la alcaldesa de otras inversiones que harán posible la mejora del servicio ferroviario, como la llegada de nuevos vehículos de mayor capacidad fabricados por Alstom que permiten una capacidad de entre 200 y 300 personas más por convoy, representando unas 1.000 personas más por hora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El exalcalde Manuel Bustos, condenado a ocho meses más de prisión en otra derivada del caso Mercuri de corrupción en Sabadell
  2. El acto de la Sagrada Família se convierte en la mejor campaña de promoción de Barcelona desde los JJOO
  3. Un herido y cinco detenidos tras un violento atraco a una joyería en Sarrià
  4. Un fotógrafo ganador de dos Pulitzer localiza a la familia de un niño que retrató con el Papa en Barcelona
  5. Interrumpida la R2 entre El Prat de Llobregat y el aeropuerto por un incendio de matorrales cerca de las vías
  6. Cómo se hizo el aplaudido espectáculo de la Sagrada Família y los dos elementos clave que no vio el Papa
  7. Xavier Folch, uno de los cantantes expulsados de la Sagrada Família: “Nos sacaron y nos enjaularon hasta que acabó la fiesta”
  8. Barcelona se queda con el control de 5 km de costa entre la Barceloneta y el Fòrum tras un acuerdo histórico con el Estado

Adif programa para 2027 las obras de transformación de la estación de Rodalies de Viladecans

Adif programa para 2027 las obras de transformación de la estación de Rodalies de Viladecans

¿Habrá pantallas gigantes para seguir el Mundial en Barcelona?

¿Habrá pantallas gigantes para seguir el Mundial en Barcelona?

El Tour de Francia atraerá a Barcelona a unos 850.000 aficionados e implicará importantes cortes de tráfico

El Tour de Francia atraerá a Barcelona a unos 850.000 aficionados e implicará importantes cortes de tráfico

BComú y ERC acuerdan con el PSC subir la tasa turística a los cruceros que atraquen en Barcelona

BComú y ERC acuerdan con el PSC subir la tasa turística a los cruceros que atraquen en Barcelona

Familias del Colegio de las Teresianas protestan contra la apertura de un museo de Gaudí en la escuela

Familias del Colegio de las Teresianas protestan contra la apertura de un museo de Gaudí en la escuela

Barcelona Social, una nueva app para agilizar la comunicación con los servicios sociales

Barcelona Social, una nueva app para agilizar la comunicación con los servicios sociales

Más servicios y más efectivos para un verano limpio y seguro en Barcelona

Más servicios y más efectivos para un verano limpio y seguro en Barcelona

Restablecida la R4 entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell, tras interrumpirse por un incendio cercano a las vías

Restablecida la R4 entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell, tras interrumpirse por un incendio cercano a las vías