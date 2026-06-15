Transporte público
Adif programa para 2027 las obras de transformación de la estación de Rodalies de Viladecans
La empresa pública licitará el proyecto de mejora este verano, con una inversión de 4,5 millones de euros
La gran reforma de la R2Sud entre Castelldefels y El Prat se retrasa hasta más allá de 2030
La empresa pública ferroviaria Adif licitará el proyecto de mejora de la estación de Renfe de Viladecans (Baix Llobregat) este verano y las obras empezarán a principios de 2027, con una duración de 15 meses y un coste de unos 4,5 millones de euros. Antes, en julio, se reparará el ascensor del equipamiento. En un comunicado, el Ayuntamiento de Viladecans remarca que la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, informó personalmente a la alcaldesa Olga Morales de los detalles del proyecto en una reunión mantenida en el Ministerio.
El proyecto de construcción para la modernización de la estación de Viladecans comporta la sustitución de la carpintería metálica y la construcción de una nueva marquesina para proteger toda la zona de acceso. En los andenes se reformará totalmente el paso inferior, que ha quedado muy anticuado y sufre inundaciones frecuentes.
En el interior, Adif proyecta realizar una reordenación integral ampliando el vestíbulo y dotando el espacio de nuevo mobiliario. En el exterior se realizarán operaciones de mejora de la urbanización asegurando el cierre de todo el perímetro, que ahora presenta problemas derivados del paso del tiempo. El ascensor se arreglará este verano. El proyecto de reparación, que se realizó en febrero, está pendiente de ejecución a la espera del suministro de las piezas de repuesto.
La estación quedará totalmente preparada para afrontar las obras de cuadruplicación de las vías entre Castelldefels y El Prat. Este proyecto se encuentra en fase de licitación del estudio informativo. Además de las obras en la estación, la secretaria general de Transporte Terrestre informó a la alcaldesa de otras inversiones que harán posible la mejora del servicio ferroviario, como la llegada de nuevos vehículos de mayor capacidad fabricados por Alstom que permiten una capacidad de entre 200 y 300 personas más por convoy, representando unas 1.000 personas más por hora.
- El exalcalde Manuel Bustos, condenado a ocho meses más de prisión en otra derivada del caso Mercuri de corrupción en Sabadell
- El acto de la Sagrada Família se convierte en la mejor campaña de promoción de Barcelona desde los JJOO
- Un herido y cinco detenidos tras un violento atraco a una joyería en Sarrià
- Un fotógrafo ganador de dos Pulitzer localiza a la familia de un niño que retrató con el Papa en Barcelona
- Interrumpida la R2 entre El Prat de Llobregat y el aeropuerto por un incendio de matorrales cerca de las vías
- Cómo se hizo el aplaudido espectáculo de la Sagrada Família y los dos elementos clave que no vio el Papa
- Xavier Folch, uno de los cantantes expulsados de la Sagrada Família: “Nos sacaron y nos enjaularon hasta que acabó la fiesta”
- Barcelona se queda con el control de 5 km de costa entre la Barceloneta y el Fòrum tras un acuerdo histórico con el Estado