Adif programa para 2027 las obras de transformación de la estación de Rodalies de Viladecans

La empresa pública ferroviaria Adif licitará el proyecto de mejora de la estación de Renfe de Viladecans (Baix Llobregat) este verano y las obras empezarán a principios de 2027, con una duración de 15 meses y un coste de unos 4,5 millones de euros. Antes, en julio, se reparará el ascensor del equipamiento. En un comunicado, el Ayuntamiento de Viladecans remarca que la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, informó personalmente a la alcaldesa Olga Morales de los detalles del proyecto en una reunión mantenida en el Ministerio.

El proyecto de construcción para la modernización de la estación de Viladecans comporta la sustitución de la carpintería metálica y la construcción de una nueva marquesina para proteger toda la zona de acceso. En los andenes se reformará totalmente el paso inferior, que ha quedado muy anticuado y sufre inundaciones frecuentes.

En el interior, Adif proyecta realizar una reordenación integral ampliando el vestíbulo y dotando el espacio de nuevo mobiliario. En el exterior se realizarán operaciones de mejora de la urbanización asegurando el cierre de todo el perímetro, que ahora presenta problemas derivados del paso del tiempo. El ascensor se arreglará este verano. El proyecto de reparación, que se realizó en febrero, está pendiente de ejecución a la espera del suministro de las piezas de repuesto.

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La estación quedará totalmente preparada para afrontar las obras de cuadruplicación de las vías entre Castelldefels y El Prat. Este proyecto se encuentra en fase de licitación del estudio informativo. Además de las obras en la estación, la secretaria general de Transporte Terrestre informó a la alcaldesa de otras inversiones que harán posible la mejora del servicio ferroviario, como la llegada de nuevos vehículos de mayor capacidad fabricados por Alstom que permiten una capacidad de entre 200 y 300 personas más por convoy, representando unas 1.000 personas más por hora.