Jordi Mas, presidente de la Boqueria: “Aconsejamos al residente que disfrute de la Boqueria a la mejor hora: de 9 a 11 de la mañana”

Es difícil encontrar un gremio tan ligado a Barcelona como el del mercado de la Boqueria. El entrevistado es Jordi Mas, presidente de los vendedores del mercado de la Boqueria. La Boqueria es el principal mercado de Barcelona y recibe cada año 25 millones de visitantes.

La Boqueria forma parte de la esencia de la ciudad, con la obsesión de seguir enamorando a la gente de Barcelona y la voluntad, muy parecida al lema del Barça, de ser más que un mercado.

El éxito de la Boqueria se demuestra con su gran afluencia, y por ello Mas aconseja al residente acercarse al mercado a primera hora de la mañana, de 9 a 11, cualquier día de la semana. “Nos da mucha ‘vidilla’ el mercado local y por eso decimos al residente que de 9 a 11 ‘el mercat és teu’”.

En la planta a pie de calle de la Boqueria hay 4.500 metros cuadrados de venta, pero encontramos el mismo espacio bajo rasante, donde se concentran la logística y los camiones que no se ven y que vienen desde la plaza de la Gardunya.

Consciente de que el pasado no volverá, la Boqueria se mantiene en permanente evolución y pone en marcha el “Projecte 8 milions”, cuyo objetivo es que cada catalán vaya al menos una vez al año.

Jordi Mas / Núria Garrido / EPC

En España hay 800 mercados y la Boqueria es un referente mundial. Desde el famoso mercado de San Miguel, de Madrid, le pidieron asesoramiento. Mas aconsejó que seleccionaran a los mejores operadores y profesionales. En la Boqueria trabajan ya la quinta y sexta generaciones de profesionales.

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