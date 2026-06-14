Benito Miró, Cónsul de El Salvador en Barcelona: "Barcelona representa diálogo, modernidad y oportunidades"

Benito Miró representa a El Salvador como Cónsul General en Barcelona. También es Vicedecano del Comité Ejecutivo del Cuerpo Consular de Barcelona. Su responsabilidad es fortalecer las relaciones institucionales, apoyar a la comunidad salvadoreña y promover inversiones, cooperación y oportunidades entre El Salvador y España. Durante su vida profesional ha sido emprendedor, empresario y directivo de compañías multinacionales. Actualmente también colabora con ONGs educativas y sociales, y es miembro de Barcelona Global.

¿Por qué escogió Barcelona para vivir?

Barcelona es una ciudad extraordinaria, abierta al mundo, con una gran capacidad de integración internacional y con una calidad humana y cultural única. Es una ciudad que combina perfectamente innovación, tradición, creatividad y proyección global. Como diplomático, Barcelona representa además un punto estratégico de conexión entre Europa, América Latina y el Mediterráneo.

¿Qué significa Barcelona para usted?

Barcelona representa diálogo, modernidad y oportunidades. Es una ciudad que inspira constantemente y donde las relaciones institucionales, económicas y culturales se desarrollan con una enorme naturalidad. También representa para mí una plataforma excepcional para fortalecer la presencia internacional de El Salvador.

¿Cómo se puede contribuir desde la diplomacia a una asociación como Barcelona Global?

Para mí es un orgullo formar parte de Barcelona Global y contribuir desde la diplomacia al posicionamiento internacional de Barcelona como una de las grandes capitales globales de Europa. Quiero expresar además un reconocimiento muy especial al presidente José María Ajenjo por su gran liderazgo y visión estratégica, así como a la CEO Mercè Conesa y a todo su gran equipo por el extraordinario trabajo que realizan proyectando Barcelona al mundo.

¿Qué le gustaría que el mundo conociera sobre El Salvador?

El Salvador vive una etapa enorme de transformación y apertura internacional gracias a nuestro presidente Bukele. Hoy es un país dinámico, moderno y seguro, que está generando grandes oportunidades de inversión, turismo, tecnología y desarrollo. Me gustaría que el mundo descubriera también el talento, la hospitalidad y la capacidad emprendedora del pueblo salvadoreño.

¿Qué es lo que más valora de Barcelona?

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Valoro especialmente su dimensión internacional, su capacidad de atraer talento y su convivencia multicultural. Barcelona cuenta con una de las mayores concentraciones consulares del mundo y eso demuestra su enorme relevancia global. Es una ciudad donde la diplomacia, la empresa, la cultura y la innovación conviven de forma natural.