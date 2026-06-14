Barcelona invertirá 2,7 millones para transformar la calle Artesania en la Guineueta

El Ayuntamiento de Barcelona invertirá 2,72 millones de euros en la remodelación de la calle Artesania, en el barrio de la Guineueta, en el distrito de Nou Barris. La actuación se centrará en el tramo comprendido entre Via Júlia y la calle Ponce de León y tendrá como principales objetivos ampliar las aceras, mejorar la accesibilidad para los peatones y aumentar la presencia de zonas verdes.

La Comisión de Gobierno ha aprobado inicialmente el proyecto, que ahora deberá superar el periodo de información pública antes de salir a licitación. Según la previsión municipal, las obras comenzarán a principios de 2027 y podrían finalizar durante la segunda mitad de ese mismo año, ha informado el consistorio este domingo en un comunicado.

La intervención abarcará una superficie cercana a los 4.800 metros cuadrados. Además de la ampliación de las aceras, será necesario reubicar algunos servicios urbanos y reorganizar los espacios situados frente a locales comerciales y viviendas.

Mapa de la Calle de l'Artesania.

Más espacio para peatones

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la incorporación de nuevo arbolado y la continuidad que se pretende dar al parque de la Guineueta, de manera que el espacio verde se extienda visual y funcionalmente hasta la propia calle Artesania.

El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, ha señalado que se trata de una actuación relevante por el papel que desempeña esta vía como conexión entre los barrios de Verdum, la Guineueta y Canyelles, además de concentrar una importante actividad comercial y un elevado tránsito vecinal.

Otras inversiones en el barrio

La reforma forma parte del Programa de Inversión Municipal (PIM) 2024-2027, dotado con más de 1.900 millones de euros para actuaciones en toda la ciudad. Dentro de este mismo programa también está prevista una inversión de 1,15 millones de euros para la mejora integral de las zonas verdes de la plaza de Àngel Pestaña, en el barrio de Prosperitat.

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Desde el consistorio subrayan que, en la Guineueta, la remodelación de la calle Artesania se suma a otra de las principales actuaciones actualmente en marcha en el barrio: la rehabilitación de la masía de Can Carreres, situada junto al Parc Central de Nou Barris. El proyecto cuenta con una inversión cercana a los nueve millones de euros y permitirá conservar el edificio para transformarlo en un equipamiento público que albergará una escuela infantil municipal y un equipo de atención a la infancia y la adolescencia.