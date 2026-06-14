Junts pide a Collboni abandonar la pugna judicial por el planeamiento anulado en Gràcia

El grupo municipal de Junts en Barcelona ha pedido al gobierno de Jaume Collboni desistir de la pugna judicial por el planeamiento urbanístico de Gràcia y retirar los recursos contra las sentencias que han anulado las modificaciones acordadas por el ejecutivo municipal en 2022 en este barrio.

En un comunicado este domingo, Junts ha reclamado al gobierno barcelonés iniciar "desde el consenso" la redacción de un nuevo planeamiento para Gràcia teniendo en cuenta las demandas de vecinos, agentes sociales y económicos y el resto de grupos.

La formación ha alertado de que las sentencias de anulación del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) suponen una "grave situación de inseguridad jurídica y pueden dar lugar a demandas de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento".

Ahora, el Supremo deberá confirmar la anulación de esa modificación puntual del plan general metropolitano que afectaba a Gràcia.

La concejal de Junts Carme Lleó ha sostenido que, ya cuando este planeamiento se aprobó, su grupo alertó de que "perjudicaba la propiedad" y supondría un freno a las rehabilitaciones de vivienda en Gràcia.

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"Este planeamiento de mejora urbana del barrio de Gràcia impulsado por Colau y Collboni en el 2022 y que ahora ha tumbado la justicia por inviabilidad económica era un grave error. Fuimos el único grupo que votó en contra", ha recalcado.