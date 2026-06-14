Un desfile de gigantes y cabezudos celebra la torre de Jesús de la Sagrada Familia en homenaje a Gaudí

Una multitudinaria 'cercavila' de cultura popular ha recorrido este domingo las calles de Barcelona, desde la Casa Batlló hasta la Sagrada Familia, para celebrar la inauguración de la torre de Jesús, uno de los hitos más esperados del templo diseñado por Antoni Gaudí.

La fiesta, protagonizada por las 'colles' de gigantes y cabezudos de la ciudad, ha tenido lugar apenas unos días después de la visita del papa León XIV a Barcelona. El pontífice presidió el pasado miércoles el acto oficial de inauguración y bendición de la nueva torre, una ceremonia que coincidió con el centenario de la muerte del arquitecto catalán.

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Como colofón a la jornada festiva, y ante la mirada de numerosos turistas que han estado llenando los alrededores del templo, los cabezudos Macers de Barcelona y el gigante de Gaudí procedente de Riudoms han raealizado una ofrenda en la cripta donde reposan los restos del arquitecto, en un emotivo homenaje a su legado.