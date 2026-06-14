Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TrumpSexo geriátricosPuentingAhogadosPrimitivaRedes criminalesEstafaMultasFormula 1
instagramlinkedin

Cercavila popular

Un desfile de gigantes y cabezudos celebra la torre de Jesús de la Sagrada Familia en homenaje a Gaudí

Las 'colles' de gigantes y cabezudos recorren el centro de la ciudad y rinden homenaje a Antoni Gaudí en el centenario de su fallecimiento

El Papa celebra la culminación de la Sagrada Família como faro contra el pecado y a Gaudí como guía del peregrinaje espiritual

VÍDEO | León XIV bendice, en catalán y castellano, la Torre de Jesús de Gaudí, en un acto culminado por un espectáculo soberbio

Baile de gigantes delante de la Sagrada Família

Baile de gigantes delante de la Sagrada Família

Un pasacalle popular celebra ante la Sagrada Familia la inauguración de la torre de Jesús / Nico Tomás / ACN / Video ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una multitudinaria 'cercavila' de cultura popular ha recorrido este domingo las calles de Barcelona, desde la Casa Batlló hasta la Sagrada Familia, para celebrar la inauguración de la torre de Jesús, uno de los hitos más esperados del templo diseñado por Antoni Gaudí.

La fiesta, protagonizada por las 'colles' de gigantes y cabezudos de la ciudad, ha tenido lugar apenas unos días después de la visita del papa León XIV a Barcelona. El pontífice presidió el pasado miércoles el acto oficial de inauguración y bendición de la nueva torre, una ceremonia que coincidió con el centenario de la muerte del arquitecto catalán.

Noticias relacionadas

Como colofón a la jornada festiva, y ante la mirada de numerosos turistas que han estado llenando los alrededores del templo, los cabezudos Macers de Barcelona y el gigante de Gaudí procedente de Riudoms han raealizado una ofrenda en la cripta donde reposan los restos del arquitecto, en un emotivo homenaje a su legado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El exalcalde Manuel Bustos, condenado a ocho meses más de prisión en otra derivada del caso Mercuri de corrupción en Sabadell
  2. L’Hospitalet encara el desalojo de una pescadería 'ocupada' en el mercado de Collblanc
  3. El acto de la Sagrada Família se convierte en la mejor campaña de promoción de Barcelona desde los JJOO
  4. Un herido y cinco detenidos tras un violento atraco a una joyería en Sarrià
  5. Un fotógrafo ganador de dos Pulitzer localiza a la familia de un niño que retrató con el Papa en Barcelona
  6. Xavier Folch, uno de los cantantes expulsados de la Sagrada Família: “Nos sacaron y nos enjaularon hasta que acabó la fiesta”
  7. Cómo se hizo el aplaudido espectáculo de la Sagrada Família y los dos elementos clave que no vio el Papa
  8. El tráfico en las rondas de Barcelona se normaliza tras una mañana de grandes retenciones

Un desfile de gigantes y cabezudos celebra la torre de Jesús de la Sagrada Familia en homenaje a Gaudí

Un desfile de gigantes y cabezudos celebra la torre de Jesús de la Sagrada Familia en homenaje a Gaudí

Un pasacalle popular celebra ante la Sagrada Familia la inauguración de la torre de Jesús

Junts pide a Collboni abandonar la pugna judicial por el planeamiento anulado en Gràcia

Junts pide a Collboni abandonar la pugna judicial por el planeamiento anulado en Gràcia

Detenido en L'Hospitalet un ladrón que usaba un patinete eléctrico para robar cadenas de oro a mujeres de edad avanzada

Detenido en L'Hospitalet un ladrón que usaba un patinete eléctrico para robar cadenas de oro a mujeres de edad avanzada

La mujer de rojo en los Premios Planeta

La calle Artesania de la Guineueta se renovará con una inversión de 2,7 millones

La calle Artesania de la Guineueta se renovará con una inversión de 2,7 millones

Jordi Mas, presidente de la Boqueria: “Aconsejamos al residente que disfrute de la Boqueria a la mejor hora: de 9 a 11 de la mañana”

Jordi Mas, presidente de la Boqueria: “Aconsejamos al residente que disfrute de la Boqueria a la mejor hora: de 9 a 11 de la mañana”

Los rincones secretos de la Sagrada Família (I): la sacristía de cristal

Los rincones secretos de la Sagrada Família (I): la sacristía de cristal