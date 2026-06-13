El patio secreto de los libros y la buganvilla

Déjenme que intente convencerlos como si fuera un comercial inmobiliario, con una de esas corbatas verdes más anchas que el Amazonas.

Como ven, se podrían enamorar de este lugar sin levantar la vista del suelo: maravíllense con esas preciosas baldosas hidráulicas, con estas otras hexagonales. Por supuesto, si gustan pueden dirigir su mirada a las paredes, donde les aguardan mosaicos y azulejos pintados, que alicatan la pared con un bodoque ondulado que remite al Mediterráneo. Por encima, espejos antiguos de caprichosas formas y retratos en blanco y negro enmarcados. Qué bonitas las mesas y estanterías de madera antigua: ¿a que parece que lleven aquí toda la vida? Y, sin embargo, aún no les he enseñado la joya de la corona: el patio. Sí, un precioso y coqueto patio trasero, donde se funden el olor a suavizante de la ropa tendida por los vecinos de arriba y el de la buganvilla generosa que trepa por una de las paredes tiñéndola de lila.

Seguro que ya les he convencido de mudarse a este local, listo para entrar a vivir. Pero me he dejado lo mejor: está lleno de libros. Y diré más: está lleno de libros buenos.

Casa Usher, en la calle Santaló 79, es una de esas librerías de barrio, donde señoras inquietas ríen en clubes de lectura fecundos y donde los clientes dejan encargada la siguiente novela como quien dice que ya pasará a recoger el pan o la lubina. Todo es familiar y, sin embargo, estilizado. Diría que uno se siente como en casa, algo que me pasa con algunas librerías y con muchos bares. Y el caso es que esto era una bodega catalana en el frontal, el Bar Pasqual, con la vivienda de sus dueños en la parte trasera. Y se nota, claro: es un hogar al cubo.

Patio trasero de la librería Casa Usher, en Barcelona / Miqui Otero

La Casa Usher toma su nombre del famoso relato de Edgar Allan Poe y, sin embargo, es todo lo contrario al palacete que lo inspira. En el cuento, es una mansión gótica y destartalada, que influye negativamente y hasta la locura en los tarros de sus habitantes y que acaba derruida (no hago spoiler, la ruina y el desplome salen en el título del relato). Quizá tuvo que caer aquella casa de ficción en 1839, cuando la describió el genio de la literatura fantástica y terrorífica, para que hace más de una década abriera esta otra casa que es todo lo contrario: el confort luminoso, la invitación a quedarse, las muchas vidas posibles en todas sus estanterías. La Casa Usher es de la misma quinta que otras amigas como La Impossible o La Calders, una camada magnífica de librerías que son más que librerías (como todas las buenas librerías), pero que cuidan catálogo y proyectan ideas y tejen comunidad.

El otro día daba un club de lectura en el magnífico patio, con dos autores amigos, y este rincón oculto de Barcelona casi exigía la complicidad por la vía del palique de las reuniones de vecinos (la sillas de tijera) en plena calle. Un encuentro de vecinas y vecinos pastoreados a través de las páginas por Anna, una de las libreras. En uno de los momentos, miré hacia arriba y caí en que en cualquier momento las vecinas de los pisos de arriba podrían sumarse a gritos: “Ese sueño me recuerda a Kafka”, diría la del segundo primera. “No me seas pedante y pásame la sal”, diría el del tercero segunda. “Sois peores que una cucaracha”, diría la del cuarto, pero no lo diría en serio, sino de broma.

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De hecho, la librera me confesó que una de las antiguas vecinas siempre se asomaba al balcón para seguir todas las presentaciones de novela, talleres y clubes de lectura. Arrumbaba una silla y sacaba la cabeza. Estaba algo mal físicamente, así que ese era su ocio. Como el Roderick Usher del cuento, pero en señora de la zona alta. Se llamaba Montse y me cayó bien al instante, aunque ya no estaba ahí escuchando nuestro club. Anna, cuando la charla acabó, emplazó a los vecinos y vecinas a otra cita, antes de verano, donde los libreros les recomendarían novelas para que las metieran en sus maletas estivales. Y aunque seguro que la mayoría de ellos pasarían las vacaciones en otros lugares, no tenían ninguna pinta de querer irse de allí. Del patio Usher. Yo tampoco.