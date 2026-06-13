Revisión de licencias
Junts pide a Collboni proteger los restaurantes históricos de Barcelona ante el riesgo de cierre por incumplir la normativa actual
El grupo municipal reclama cambios en la regulación para evitar que restaurantes con décadas de trayectoria desaparezcan
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El grupo municipal de Junts en Barcelona ha reclamado al alcalde, Jaume Collboni, medidas para proteger a los restaurantes históricos de la ciudad y garantizar su continuidad.
Según un comunicado este sábado, la concejal de Junts Joana Ortega trasladará esa petición a la Comisión de Economía y Hacienda del ayuntamiento, ante las "dificultades" que constatan en algunos de estos establecimientos para adaptarse a los requisitos de las nuevas normativas.
Es el caso de restaurantes que, aunque no cumplen los requisitos para ser considerados 'emblemáticos', acumulan "décadas de servicio en la ciudad", y en los que "por causas ajenas a su titular" se ha producido un "desajuste" entre su actividad real y la de su licencia.
Desde Junts piden al gobierno municipal estudiar las modificaciones necesarias para que estos restaurantes no tengan que bajar la persiana, ante unas normativas que "no están pensadas para sus singularidades", y elaborar un censo de los locales que podrían beneficiarse de ello.
"No pueden desaparecer porque forman parte del paisaje, de la identidad y del imaginario de nuestros barrios", ha reivindicado Ortega, que también ha reclamado al consistorio remar para asegurar el relevo generacional en estos negocios.
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