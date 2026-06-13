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Prealerta del plan Ferrocat

Interrumpida la R2 entre El Prat de Llobregat y el aeropuerto por un incendio de matorrales cerca de las vías

Los trenes comienzan y terminan su recorrido en El Prat y se recomienda enlazar con la L9 del metro para llegar al aeropuerto

Imagen de archivo de un tren de Rodalies sin servicio

Imagen de archivo de un tren de Rodalies sin servicio / Enric Fontcuberta / EFE

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Un incendio de matorrales cerca de las vías del tren ha obligado a interrumpir la circulación de la línea R2 de Rodalies entre El Prat de Llobregat y el Aeropuerto a petición de los Bombers de la Generalitat.

Los trenes inician y finalizan su recorrido en El Prat, y se recomienda enlazar allí con la línea L9 del metro para llegar al aeropuerto. Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Ferrocat.

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