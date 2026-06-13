Interrumpida la R2 entre El Prat de Llobregat y el aeropuerto por un incendio de matorrales cerca de las vías

Un incendio de matorrales cerca de las vías del tren ha obligado a interrumpir la circulación de la línea R2 de Rodalies entre El Prat de Llobregat y el Aeropuerto a petición de los Bombers de la Generalitat.

Los trenes inician y finalizan su recorrido en El Prat, y se recomienda enlazar allí con la línea L9 del metro para llegar al aeropuerto. Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Ferrocat.