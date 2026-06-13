Prealerta del plan Ferrocat
Interrumpida la R2 entre El Prat de Llobregat y el aeropuerto por un incendio de matorrales cerca de las vías
Los trenes comienzan y terminan su recorrido en El Prat y se recomienda enlazar con la L9 del metro para llegar al aeropuerto
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Un incendio de matorrales cerca de las vías del tren ha obligado a interrumpir la circulación de la línea R2 de Rodalies entre El Prat de Llobregat y el Aeropuerto a petición de los Bombers de la Generalitat.
Los trenes inician y finalizan su recorrido en El Prat, y se recomienda enlazar allí con la línea L9 del metro para llegar al aeropuerto. Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Ferrocat.
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