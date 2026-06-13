Detenido un hombre por entrar de madrugada en casas de mujeres mayores en Barcelona y robarles dinero y joyas

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 7 de junio a un hombre de 29 años acusado de dos robos con fuerza en domicilios del distrito de Sant Andreu, en Barcelona, donde las víctimas eran mujeres de edad avanzada que vivían solas y en situación de vulnerabilidad.

La investigación se puso en marcha a raíz de dos asaltos cometidos durante el mes de mayo que compartían un mismo patrón: entradas de madrugada, acceso a los pisos escalando o forzando elementos del inmueble, y un trato directo con las víctimas para exigirles dinero y objetos de valor.

En ambos casos, el autor sorprendió a las mujeres mientras dormían. Las víctimas eran una mujer de 84 años y otra de 72, ambas con problemas de movilidad. El sospechoso utilizaba incluso el traductor del teléfono móvil para comunicarse con ellas e intimidarlas y así lograr que le entregaran efectivo y joyas.

El primer robo tuvo lugar el 10 de mayo. El hombre accedió al domicilio de la mujer de 84 años mediante escalamiento, tras forzar la entrada con diversas herramientas. Una vez dentro, empleó el móvil para pedirle dinero y joyas. Se llevó 1.900 euros en efectivo y varias piezas de joyería. Antes de huir, utilizó un paño de cocina para intentar no dejar huellas.

El segundo asalto se produjo el 19 de mayo en el mismo distrito. En esta ocasión, arrancó la reja de una ventana para entrar en la vivienda de una mujer de 72 años. De nuevo recurrió al traductor del teléfono para comunicarse con ella y le pidió una mochila donde guardar lo sustraído. Se llevó 280 euros y diversas joyas.

Las pesquisas de la investigación, junto con el reconocimiento fotográfico realizado por las víctimas, permitieron a los agentes identificar al presunto autor sin dudas y relacionarlo con ambos robos. Según han informado los Mossos d’Esquadra, el detenido ya había sido arrestado anteriormente por hechos similares y habría utilizado en otros casos la técnica de los marcadores.

Además, el hombre acumula antecedentes policiales en 2026 por robos con fuerza cometidos en Badalona y en los distritos barceloneses de Sant Martí y Sants.

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Tras su detención, el 7 de junio, pasó a disposición judicial al día siguiente. La actuación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Prat de Llobregat y la Unidad de Investigación de Sant Andreu de los Mossos d'Esquadra.