El centenario del Metro Transversal de Barcelona que el Papa, Gaudí y la Sagrada Família han eclipsado

Esta semana, en Barcelona, el tranvía, el de los años 20, ha logrado una pequeña victoria póstuma sobre el metro, la de la memoria, aunque haya sido a cuenta de cómo fue responsable de la muerte de uno de los catalanes más insignes. Porque la ciudad, el mundo, recordó el pasado miércoles con toda la pompa, con su imagen recreada espectacularmente por drones y hasta con el Papa en la Sagrada Família, el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926, tres días después de ser atropellado por un tranvía en la Gran Via.

En cambio, ha pasado desapercibida otra efeméride de idéntica fecha. El Metro Transversal, construido para discurrir por debajo de la misma Gran Via, por el trazado que hoy constituye la Línea 1 del metro, cumplía también 100 años el 10 de junio. Porque ese día de 1926 pasaron dos cosas relevantes en la capital catalana. A las 11 de la mañana, las autoridades civiles, religiosas y militares se agolparon en la estación de la plaza de Catalunya para la inauguración del Transversal. Horas más tarde, entre las cinco y las seis de la tarde, Gaudí murió en el Hospital de la Santa Creu.

Construcción de un pozo en la calle de Rocafort, en febrero de 1923. / Arxiu Fundació TMB

Gran Metropolitano, la primera línea

A todo esto, la visita de León XIV a Barcelona ha tapado un aniversario que también tenía otro oponente para ser más celebrado: el hecho de que el Transversal no fue la primera línea del suburbano. Barcelona dedicó su atención al centenario del metro en 2024, cuando se cumplieron 100 años de la inauguración del Gran Metro, el que se corresponde con la actual Línea 3. Ese fue el primero en funcionar, promovido por la empresa Gran Metropolitano de Barcelona. Empezó a circular el 31 de diciembre de 1924 con paradas en Catalunya, Aragó, Diagonal y Lesseps.

“La gente se reía de lo de Gran Metropolitano, porque era un tren pequeño y una línea con solo cuatro paradas”, subraya Ferran Armengol, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universitat de Barcelona y presidente de la Coordinadora pro Museu del Transport de Barcelona. Era, además, más caro que el tranvía y el autobús que realizaban la misma línea. Ya se ocupaba de que así fuera Mariano de Foronda, Marqués de Foronda, director general del Gran Metropolitano y también de la Compañía de Tranvías, que no quería que esta última zozobrara.

El metro ‘mimado’

El Metro Transversal, en cambio, explica Armengol, resultaba más atractivo para el público, porque el precio era menor, dada la rectitud del trazado por Gran Via, y se llegaba más rápido que en los otros dos sistemas. La línea fue planteada para conectar líneas ferroviarias de la capital catalana.

Construcción de la estación de Universitat, en enero de 1925. / Arxiu Fundació TMB

El Transversal iba de Catalunya a Bordeta y tuvo de entrada nueve estaciones: Bordeta, Mercat Nou, Plaça de Sants, Hostafrancs, España, Rocafort, Urgell, Universitat y Catalunya. Armengol, que está escribiendo una historia del metro en Barcelona que espera publicar el año que viene, se toma este tema con tanta pasión como un padre con sus hijos -o más-, y tiene claramente un favorito: el Gran Metro. Pero eso es así por contraposición, porque considera que el Transversal fue un mimado.

Precio subvencionado

El Ayuntamiento de Barcelona se hizo con un paquete de acciones de su empresa promotora, Ferrocarril Metropolitano de Barcelona SA, y su presidencia correspondió automáticamente a quien fuera alcalde de la ciudad a partir de 1923. “El transversal siempre tuvo más apoyo. El ayuntamiento aportó mucho dinero para tener un cierto poder de decisión. Además, subvencionaba el coste del billete para que fuera más barato”.

La última carantoña de la Administración al Transversal llegó en 1961, cuando las dos líneas fueron unificadas como integrantes del transporte público: “Como el ayuntamiento promovió que el Gran Metro fuera absorbido por el Metro Transversal, este último se acabó convirtiendo en Línea 1 pese a ser el segundo en funcionar”.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), por cierto, ha publicado con motivo del centenario del Transversal fotos en su web y un mensaje en redes sociales en el que fotos del momento son recreadas en movimiento por inteligencia artificial. Además, abrirá el taller de Santa Eulàlia, que atiende a la línea 1, próximamente.

11 muertos en un accidente

En la historia del Transversal aparece la mancha negra del peor accidente de la historia del metro de Barcelona: 11 trabajadores murieron el 12 de abril de 1924, mortalmente sepultados por un derrumbe, cuando participaban, a pico y pala, de la construcción de la línea. El suelo se vino abajo a las 4.10 de la madrugada, los trabajos no se detenían por la noche. Era un sábado. Los muros laterales de un espacio excavado en la Gran Via a la altura de la calle de Villarroel se hundieron.

Ninguna placa recuerda a los fallecidos: Juan Demetrio, Tomás Trebanes, Segundo Laguarda, Fermín Oller, Diego Delgado, José Rivas, José Gil, Mariano Gil, José Codina, José Almazán y Manuel Fernández López.

Obreros que participaban en la construcción del Transversal, en abril de 1924 bajo la calle de Casanova. / Arxiu Fundació TMB

El porqué del nombre

Armengol sostiene que solo se puede encontrar un origen al nombre de Transversal: “El plan Jaussely (obra del arquitecto y urbanista Léon Jaussely y planteado para encajar el Eixample de Ildefons Cerdà en el entorno de la ciudad) preveía una línea de metro que debía llamarse Diametral o Tranversal, si bien estaba pensada para otra parte de Barcelona: “Jaussely la quería más arriba, era partidario de que hubiera una megaestación cerca de la Sagrada Família, nadie se lo compró. Y al final prosperó el plan de Fernando Reyes Garrido, ingeniero granadino que apostó por plaza de Catalunya y la Gran Via”.

Si Garrido fue el impulsor, el ejecutor de la construcción del Transversal fue el ingeniero industrial Esteve Terradas. Entre las obras destacó el puente hecho en plaza de Catalunya sobre la línea ya existente, la del Gran Metro. En cuanto a la financiación el protagonista fue sobre todo el empresario vasco Horacio Echevarrieta, quien participó en la iniciativa tras la mediación de Francesc Cambó, hecha a instancia de Reyes.

La estación de Rocafort, en obras en enero de 1925. / Arxiu Fundació TMB

Seis pies de Burgos

“El Gran Metro era más europeo, más parecido al de París, un poco al de Berlín, al del Londres. En cambio, el Transversal partió de la influencia estadounidense: más altura, más amplitud. Un claro ejemplo de ello fue la construcción de la estación de la plaza de Espanya, con una bóveda de 27 metros de diámetro, obra de Terradas, que se convirtió en la mayor del mundo.

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“El ancho de vía del Transversal era el original español, de 1.674 milímetros”, prosigue Armengol. Es el ancho definido en una Real Orden de 1844, como respuesta a lo estrechos que eran los trenes en otros lugares, como Inglaterra, porque inicialmente fueron pensados para entrar en minas. El resto de vías del metro de Barcelona se corresponden con el ancho estándar internacional, 1.435 milímetros. Las vías de Adif, por su parte, miden 1.668 milímetros, “por una variación técnica”, explica el experto. Y así es como la actual Línea 1 es la única en Barcelona que conserva esos esos 1.674 milímetros, una distancia que equivale, siempre según Armengol a “seis pies castellanos o pies de Burgos”.