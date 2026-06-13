Barcelona se queda con el control de 5 km de costa entre la Barceloneta y el Fòrum tras un acuerdo histórico con el Estado

El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado un acuerdo con el Estado para que le ceda gratuitamente 62,8 hectáreas del litoral de la ciudad. El pacto, anunciado este sábado en nota de prensa, otorga al consistorio la gestión directa de 5,2 kilómetros de costa entre la Barceloneta (a la altura de la calle Pepe Rubianes) y el límite con Sant Adrià de Besòs. Es un tramo continuo donde conviven espacios muy distintos, desde la zona del Port Olímpic hasta el Fòrum.

Con este movimiento se modifica la delimitación de la zona marítimo-terrestre fijada en 2009 y se consolida algo que en la práctica ya se venía dibujando desde hace años: que el ayuntamiento tenga cada vez más peso en la gestión de un frente litoral que empezó a abrirse a la ciudad con los Juegos Olímpicos de 1992 y que no ha dejado de evolucionar desde entonces.

El alcance no es menor. Son 62,8 hectáreas en total, con unos 354.000 metros cuadrados de zonas verdes, 206.500 de viales y 68.200 de equipamientos públicos. Terreno que, a partir de ahora, dependerá directamente de la administración municipal para su mantenimiento, planificación y conservación, algo que hasta ahora quedaba repartido y que, según defienden las partes, generaba más de una zona gris a la hora de intervenir.

El acuerdo llega después de casi 20 años de conversaciones entre administraciones, y cuenta con una condición importante: que estos suelos no podrán destinarse a usos lucrativos. Quedan fuera, eso sí, las actividades económicas que ya están consolidadas en la zona, como el centro comercial, las discotecas o las dependencias de la AEMET, además de inmuebles que el Estado ya vendió en su día, entre ellos un hotel, una gasolinera y un restaurante.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Hacienda seguirán negociando el futuro de otros suelos estatales situados entre la plaza del Mar hasta la zona del Hotel Vela.

El alcalde, Jaume Collboni, ha hablado de un acuerdo “histórico” que refuerza la capacidad de la ciudad para decidir sobre su propia fachada marítima. Desde el Ministerio de Hacienda, el ministro Arcadi España ha subrayado que se trata de una operación que acerca la gestión a la administración más próxima al territorio afectado.

Litoral en transformación

Este movimiento llega poco después de conocerse otra noticia que también afecta al litoral barcelonés, en concreto al frente marítimo del Besòs. Este viernes, este diario avanzaba que la Generalitat comprará las Tres Xemeneies, el gran icono industrial de Sant Adrià.

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