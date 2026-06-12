Un vehículo vuelca en el túnel de Glòries en Barcelona y deja dos heridos

Un aparatoso accidente ocurrido este pasado jueves por la noche en la boca del túnel de Glòries de Barcelona, en la confluencia de la Gran Via de les Corts Catalanes con la calle Padilla, causó dos heridos leves y obligó a cortar el vial subterráneo durante cerca de una hora y media en ambos sentidos de la marcha.

Según han informado fuentes del consistorio barcelonés, el siniestro ocurrió hacia las 23.30 horas y, pese a que uno de los vehículos volcó, y quedó encima del otro, solo dos personas resultaron heridas de levedad, una de las cuales fue trasladada a un centro hospitalario.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron numerosos vehículos de la Guardia Urbana de Barcelona, de los Bomberos de la ciudad y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

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Tras atender a las víctimas y retirarse los vehículos accidentados, el túnel se reabrió hacia la una de la madrugada de este viernes.