Atendido por el SEM
Un trabajador herido tras una explosión de gas en el puerto de Mataró
Los bomberos han desplazado cinco dotaciones, que han extinguido el fuego sobre las 10:00 horas
Un trabajador ha resultado herido este viernes por la mañana por la explosión de una tubería de gas en un local de la avenida del Port de Mataró.
Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso sobre las 8:30 horas de la mañana y han desplazado hasta el lugar a cinco dotaciones.
El trabajador, que se encontraba realizando tareas de soldadura, ha sido atendido por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), y será trasladado al Hospital de la Vall d'Hebron.
El SEM ha movilizado a cuatro ambulancias, y técnicos de la compañía del gas han podido cerrar la llave de paso de la tubería, de manera que la fuga ya está controlada.
El cuerpo de bomberos ha podido extinguir las llamas alrededor de las 10:00 horas, aunque permanece en el lugar para inspeccionar, junto al Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC), y valorar "la posible afectación estructural del local".
- Mapa y horario del recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Barcelona hasta la Sagrada Família
- L’Hospitalet encara el desalojo de una pescadería 'ocupada' en el mercado de Collblanc
- Carlos Bosch, el sacerdote de 32 años que coordina el acto del Papa en Montjuïc: 'La gran dificultad ha sido el aforo limitado
- El acto de la Sagrada Família se convierte en la mejor campaña de promoción de Barcelona desde los JJOO
- El Papa bendice hoy la torre de Jesucristo de la Sagrada Família: así ha crecido en 144 años la obra magna de Gaudí
- La magia pasa en la máquina': el emprendedor de Sabadell que convierte helados en espectáculo abre flagship en Barcelona
- Xavier Folch, uno de los cantantes expulsados de la Sagrada Família: “Nos sacaron y nos enjaularon hasta que acabó la fiesta”
- Cortes de tráfico en Barcelona: afectaciones a la movilidad este martes en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa