Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bebé maltratadoPolicía NacionalZapateroEl NiñoRosalíaMéxico - SudáfricaSagrada FamiliaFC BarcelonaPapa León XIV
instagramlinkedin

Atendido por el SEM

Un trabajador herido tras una explosión de gas en el puerto de Mataró

Los bomberos han desplazado cinco dotaciones, que han extinguido el fuego sobre las 10:00 horas

Herido un operario por una fuga de gas en el puerto de Mataró

Herido un operario por una fuga de gas en el puerto de Mataró

Herido un operario por una fuga de gas en el puerto de Mataró / FOTO Y VÍDEO: JORDI PUJOLAR / ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Mataró
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un trabajador ha resultado herido este viernes por la mañana por la explosión de una tubería de gas en un local de la avenida del Port de Mataró.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso sobre las 8:30 horas de la mañana y han desplazado hasta el lugar a cinco dotaciones.

El trabajador, que se encontraba realizando tareas de soldadura, ha sido atendido por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), y será trasladado al Hospital de la Vall d'Hebron.

El SEM ha movilizado a cuatro ambulancias, y técnicos de la compañía del gas han podido cerrar la llave de paso de la tubería, de manera que la fuga ya está controlada.

Noticias relacionadas

El cuerpo de bomberos ha podido extinguir las llamas alrededor de las 10:00 horas, aunque permanece en el lugar para inspeccionar, junto al Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC), y valorar "la posible afectación estructural del local".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mapa y horario del recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Barcelona hasta la Sagrada Família
  2. L’Hospitalet encara el desalojo de una pescadería 'ocupada' en el mercado de Collblanc
  3. Carlos Bosch, el sacerdote de 32 años que coordina el acto del Papa en Montjuïc: 'La gran dificultad ha sido el aforo limitado
  4. El acto de la Sagrada Família se convierte en la mejor campaña de promoción de Barcelona desde los JJOO
  5. El Papa bendice hoy la torre de Jesucristo de la Sagrada Família: así ha crecido en 144 años la obra magna de Gaudí
  6. La magia pasa en la máquina': el emprendedor de Sabadell que convierte helados en espectáculo abre flagship en Barcelona
  7. Xavier Folch, uno de los cantantes expulsados de la Sagrada Família: “Nos sacaron y nos enjaularon hasta que acabó la fiesta”
  8. Cortes de tráfico en Barcelona: afectaciones a la movilidad este martes en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa

Sandra Bestraten: frente a Gaudí, Cerdà

Un trabajador herido tras una explosión de gas en el puerto de Mataró

Un trabajador herido tras una explosión de gas en el puerto de Mataró

Cómo se hizo el aplaudido espectáculo de la Sagrada Família y los dos elementos clave que no vio el Papa

El 'boom' de las comisarías de Policía Local: inversiones millonarias levantan prefecturas en una decena de ciudades del área de Barcelona

El 'boom' de las comisarías de Policía Local: inversiones millonarias levantan prefecturas en una decena de ciudades del área de Barcelona

El Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya tendrá nueva sede en Barcelona a partir de 2027 y garantiza su continuidad

El festival de la parrilla Meat & Fire (y otros planes gastro para el finde)

El festival de la parrilla Meat & Fire (y otros planes gastro para el finde)

Salut incluye a Vall d'Hebron en la sanción a Sant Joan de Déu y Sant Pau por el bebé maltratado y les multa con 6.000 euros

Salut incluye a Vall d'Hebron en la sanción a Sant Joan de Déu y Sant Pau por el bebé maltratado y les multa con 6.000 euros

El comercio del paseo de Gràcia premia a la Sagrada Família y reclama "altura de miras" para Barcelona

El comercio del paseo de Gràcia premia a la Sagrada Família y reclama "altura de miras" para Barcelona