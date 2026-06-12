Un trabajador herido tras una explosión de gas en el puerto de Mataró

Un trabajador ha resultado herido este viernes por la mañana por la explosión de una tubería de gas en un local de la avenida del Port de Mataró.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso sobre las 8:30 horas de la mañana y han desplazado hasta el lugar a cinco dotaciones.

El trabajador, que se encontraba realizando tareas de soldadura, ha sido atendido por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), y será trasladado al Hospital de la Vall d'Hebron.

El SEM ha movilizado a cuatro ambulancias, y técnicos de la compañía del gas han podido cerrar la llave de paso de la tubería, de manera que la fuga ya está controlada.

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El cuerpo de bomberos ha podido extinguir las llamas alrededor de las 10:00 horas, aunque permanece en el lugar para inspeccionar, junto al Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC), y valorar "la posible afectación estructural del local".