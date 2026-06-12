Santa Coloma doblará la limpieza viaria y reforzará la seguridad para "garantizar la convivencia" durante el verano

Como ya es habitual cada año cuando se acerca el verano, el Ayuntamiento de Santa Coloma presenta en sociedad el refuerzo en seguridad y limpieza públicas para "facilitar el bienestar de la ciudadanía en los meses más cálidos". Es sabido que con la llegada de las altas temperaturas, y sobre todo en los barrios donde las viviendas son más pequeñas y no cumplen con los parámetros de la eficiencia energética, los vecinos hacen un uso mayor del espacio público. Así, la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, ha presentado este viernes en la biblioteca del barrio del Fondo el 'Pla d'Estiu 2026': "Santa Coloma no cierra por vacaciones sino que más bien modifica, cambia, e intensifica su actividad", ha declarado.

González ha empezado a exponer el plan por el refuerzo de limpieza que se desplegará hasta octubre "para paliar los efectos sobre el espacio público del calor y la mayor afluencia ciudadana". El gobierno municipal explica que "se doblará el servicio con más equipos de trabajo", y que se reforzará todos los fines de semana "para cubrir las necesidades de las fiestas de barrio". También se incrementan las limpiezas interiores de contenedores, especialmente de los de la fracción resto y orgánica, y se suma un camión más al servicio de recogida de muebles y enseres viejos.

Además, el Ayuntamiento señala que se desplegarán "medidas especiales para garantizar la seguridad y la convivencia" con un plan específico hasta el 15 de septiembre que, este año, dará "prioridad a la policía de proximidad" con "un modelo flexible, adaptado a las necesidades reales". Además, la Unidad de Apoyo e intervención Rápida de la Policía Local (USIR ) "ampliará sus horarios en los turnos por la tarde y noche".

Incendios forestales y plagas urbanas

Las actuaciones de prevención de incendios incluyen las tareas intensivas de desbroce, de retirada de la vegetación seca y de residuos combustibles; tala o poda de los árboles en mal estado; retirada de arbolado muerto; y la revisión y adecuación de los depósitos de agua destinados a la extinción de incendios. La coordinación con la Agrupación de Defensa Forestal 301, el Parc de la Serralada de Marina y los Bombers para reforzar la vigilancia y prevención aumentará durante las semanas anteriores y posteriores a la verbena de Sant Joan.

Por último, el Ayuntamiento recuerda que el nuevo contrato que se puso en marcha ahora hace un año para el control de plagas incluye "mejoras significativas en la gestión de los avisos de los servicios municipales o de la misma ciudadanía para obtener una respuesta más rápida de la empresa concesionaria, y más herramientas para la vigilancia y seguimiento de los contratos". Así, el consistorio indica que se ha actualizado e incrementado el listado de espacios públicos donde se actúa y se ha ampliado también el número de especies a tratar, como pulgas, chinches o garrapatas.