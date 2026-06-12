Una ruta por diez estaciones de FGC impulsa el turismo en el Baix Llobregat: “Queremos que sea una experiencia única”

El Baix Llobregat quiere reforzar su posicionamiento como destino turístico sostenible y accesible. Con este objetivo, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y el Consorcio de Turismo del Baix Llobregat han presentado este viernes en Martorell la campaña 'Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t’hi porta', una iniciativa que propone descubrir la comarca a través de diez estaciones de la línea Llobregat-Anoia y que pone en valor el patrimonio cultural, la naturaleza, la gastronomía y las fiestas del territorio.

El acto ha tenido lugar en el Espai de la Via Mètrica de FGC, en Martorell, uno de los espacios incluidos en la campaña y ha contado con la participación del presidente de FGC, Carles Ruiz; el alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa; la presidenta del Consell Comarcal y del Consorcio de Turismo del Baix Llobregat, Eva María Martínez; y el consejero de Turismo del Consorci, Javier González.

Durante la presentación, Ruiz ha destacado que el proyecto encaja plenamente con la misión de Ferrocarrils de conectar personas y generar oportunidades en el territorio. “Queremos que las estaciones de tren sean la puerta de entrada a municipios donde vivir experiencias únicas”, ha señalado. El presidente de FGC también ha subrayado que la campaña está alineada con los valores de la compañía, basados en la promoción del transporte público, la sostenibilidad y la puesta en valor del patrimonio local.

La campaña gira en torno al lema '10 paradas, 10 experiencias' y propone recorrer diez municipios conectados por la línea Llobregat-Anoia: Cornellà de Llobregat; Sant Boi de Llobregat; Santa Coloma de Cervelló; Sant Vicenç dels Horts; Pallejà; Sant Andreu de la Barca; Martorell; Sant Esteve Sesrovires; Abrera; y Olesa de Montserrat.

Entre los principales atractivos incluidos en la ruta destacan la Colònia Güell y la Cripta Gaudí, el Pont del Diable, las Termes Romanes, el Palau Mercader o Catalunya en Miniatura, además de diversos espacios museísticos y patrimoniales repartidos por toda la comarca.

Turismo sostenible durante todo el año

Por su parte, Martínez ha destacado que la iniciativa supone “un paso adelante en la manera de explicar y vivir el Baix Llobregat” y ha remarcado que el turismo en la comarca “será sostenible o no será”. La presidenta del Consell Comarcal ha señalado que proyectos como este ayudan a desestacionalizar la actividad turística y a mostrar la riqueza patrimonial, cultural y gastronómica del territorio.

“Son diez paradas y diez experiencias que ponen en valor el patrimonio arquitectónico, cultural, deportivo y educativo de nuestros municipios”, ha afirmado. Asimismo, ha puesto el acento en el papel del Parc Agrari y de la gastronomía de proximidad como algunos de los grandes activos turísticos de la comarca.

El alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha celebrado que la presentación se haya realizado en el municipio y ha defendido la importancia de iniciativas que contribuyen a dar a conocer una comarca que, a su juicio, sigue siendo una gran desconocida para buena parte del país.

Fonollosa ha recordado además la estrecha relación histórica de Martorell con el ferrocarril, un vínculo que se remonta a más de 150 años y que contribuyó decisivamente al desarrollo económico y urbano de la ciudad. “Tenemos una comarca llena de rincones extraordinarios que merece la pena descubrir”, ha señalado.

Patrimonio, naturaleza y gastronomía

Además de los elementos patrimoniales, la campaña pone el foco en los espacios naturales del Baix Llobregat, como los parques fluviales de los ríos Llobregat y Anoia, los Set Balcons de Montserrat y una extensa red de caminos pensados para el ocio al aire libre. A ello se suma una oferta gastronómica basada en el producto local, la restauración de proximidad y las experiencias vinculadas al enoturismo y al Parc Agrari.

Noticias relacionadas

La iniciativa también promociona las ferias, fiestas mayores, mercados y actividades culturales que se celebran a lo largo del año, con el objetivo de consolidar el Baix Llobregat como un destino activo los doce meses del año.