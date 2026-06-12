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Un herido y cinco detenidos tras un violento atraco a una joyería en Sarrià

El propietario del establecimiento fue agredido durante el asalto y tuvo que ser atendido de urgencia por los servicios sanitarios

Robo sacrílego en una iglesia de Barcelona antes de la visita del Papa: sustraído el sagrario con las hostias y objetos litúrgicos

Los Mossos se llevan a uno de los detenidos por el atraco violento a una joyería en Sarrià, Barcelona.

Los Mossos se llevan a uno de los detenidos por el atraco violento a una joyería en Sarrià, Barcelona. / Miquel Codolar / ACN

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El propietario de una joyería situada en el barrio de Sarrià de Barcelona, ha resultado herido en la cabeza durante un robo violento en el establecimiento. Según ha relatado un trabajador de la zona, los hechos han ocurrido este viernes poco antes de las 11 de la mañana, cuando varios individuos han entrado en la joyería, muy conocida en la zona, y han agredido al propietario, causándole varias heridas en la cabeza.

Agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra han intervenido rápidamente y han reducido a algunos de los asaltantes. Acto seguido, la policía ha detenido al resto de implicados. Fuentes policiales han confirmado que se han realizado cinco arrestos por estos hechos.

El testigo ha explicado que el suceso ha sorprendido al vecindario y ha generado gran expectación. Ha indicado que, cuando entraron los ladrones, él se encontraba trabajando en el piso superior de la joyería, situada en el pasaje de Senillosa, y decidió salir a la calle al oír los gritos.

“Cuando bajé me encontré al joyero con heridas en la cabeza y lleno de sangre”, ha relatado a la ACN. También ha añadido que fue él quien llamó al 112 y que una mujer con conocimientos sanitarios pudo atender a la víctima y realizarle “unas curas muy preliminares”. Además, ha señalado que la recepcionista de la joyería sufrió un ataque de ansiedad.

Joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona on s'ha dut a terme un robatori violent

Exterior de la joyería atracada en Sarrià, Barcelona. / Miquel Codolar / ACN2

Asimismo, ha asegurado que, al llegar abajo, ya había dos agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra reteniendo en el suelo a dos o tres individuos, lo que le hace pensar que “la policía ya estaba siguiendo a los autores”.

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Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han trasladado al herido a un centro sanitario. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso.

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