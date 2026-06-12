Suceso
Los Mossos investigan la muerte de un hombre encontrado en la playa del Far de Vilanova i la Geltrú
La policía catalana investiga el suceso como un nuevo crimen tras el descubrimiento del cuerpo en la playa del Far
Nueva investigación por lo que parece una muerte violenta en Catalunya. Los Mossos d'Esquadra intentan descubrir la identidad de un hombre cuyo cadáver ha aparecido este viernes a primera hora sobre la arena de la playa del Far de Vilanova i la Geltrú (Garraf). Un vecino lo ha descubierto poco antes de las 8 de la mañana y ha alertado a la policía.
El cuerpo presentaba signos de violencia y por eso ha acudido la División de Investigación Criminal de Mossos que se ha hecho cargo del caso. Por el momento, la policía científica está reuniendo pruebas del escenario del crimen a la espera de la comitiva judicial para hacer el levantamiento de cadáver.
De confirmarse la muerte violenta sería la tercera en una semana en Catalunya, tras las ejecuciones de la calle Minería el domingo pasado y la de otro hombre en la calle Balmes este miércoles. Esos dos crímenes estarían relacionados con ajustes de cuentas por cuestiones de narcotráfico.
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