El Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya tendrá nueva sede en Barcelona a partir de 2027 y garantiza su continuidad

El Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) ya tiene garantizada oficialmente su continuidad cuando tenga que abandonar temporalmente la Escola Industrial, su sede desde hace medio siglo. Tras meses de incertidumbre por las obras previstas en el histórico recinto y las dificultades para encontrar un espacio alternativo en Barcelona, el centro ha firmado oficialmente su traslado a la antigua Escola del Carme, en la avenida de Madrid, entre los barrios de Sants y Les Corts.

La solución permite despejar las dudas sobre el futuro de una institución con una larga trayectoria en la ciudad. El propio centro había alertado en los últimos meses de la necesidad de encontrar una nueva sede para instalarse durante los años que duren las obras de transformación de la Escola Industrial, una tarea especialmente compleja en una ciudad con alquileres tan altos.

Mudanza en septiembre de 2027

El traslado, sin embargo, no será inmediato. El IEFC continuará el curso 2026-2027 en sus instalaciones actuales, y la mudanza se llevará a cabo durante el verano de 2027 para que el centro pueda iniciar el curso 2027-2028 en su nueva ubicación provisional. Una vez terminen las obras, podrán volver a la Escola Industrial.

La confirmación del traslado ha llegado este viernes a través de un comunicado de la Diputació de Barcelona, propietaria del recinto de la Escola Industrial. Según ha informado la institución, la ubicación en la antigua Escola del Carme tendrá carácter temporal y permitirá garantizar la actividad académica del centro mientras se ejecutan las obras previstas.

Mapa de la ubicación de la Escola del Carme.

En su comunicado, el consistorio expresa que, desde que la antigua Escola del Carme dejó de funcionar como centro educativo en 2023, el Ayuntamiento de Barcelona había mantenido su voluntad de conservar usos vinculados a la docencia y la formación en el edificio, un objetivo que pronto se hará realidad con la llegada del IEFC.

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La previsión es que la reforma de la Escola Industrial finalice en 2031. Una vez concluidos los trabajos, el IEFC regresará al recinto, aunque no necesariamente al mismo espacio que ocupa actualmente. La Diputación señala que el retorno se producirá en unas instalaciones que respondan adecuadamente a las necesidades académicas, técnicas y funcionales del centro.