Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bebé maltratadoPolicía NacionalZapateroEl NiñoRosalíaMéxico - SudáfricaSagrada FamiliaFC BarcelonaPapa León XIV
instagramlinkedin

Formación

El Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya tendrá nueva sede en Barcelona a partir de 2027 y garantiza su continuidad

El IEFC se trasladará a la antigua Escola del Carme mientras duren las obras de la Escola Industrial

El Ayuntamiento de Barcelona ofrece la clausurada Escola del Carme al Institut de Estudis Fotogràfics de Catalunya

Fachada de l’Institut d’Estudis Fotògrafics de Catalunya (IEFC) en el recinto de la Escola Industrial.

Fachada de l’Institut d’Estudis Fotògrafics de Catalunya (IEFC) en el recinto de la Escola Industrial. / JORDI COTRINA / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) ya tiene garantizada oficialmente su continuidad cuando tenga que abandonar temporalmente la Escola Industrial, su sede desde hace medio siglo. Tras meses de incertidumbre por las obras previstas en el histórico recinto y las dificultades para encontrar un espacio alternativo en Barcelona, el centro ha firmado oficialmente su traslado a la antigua Escola del Carme, en la avenida de Madrid, entre los barrios de Sants y Les Corts.

La solución permite despejar las dudas sobre el futuro de una institución con una larga trayectoria en la ciudad. El propio centro había alertado en los últimos meses de la necesidad de encontrar una nueva sede para instalarse durante los años que duren las obras de transformación de la Escola Industrial, una tarea especialmente compleja en una ciudad con alquileres tan altos.

Mudanza en septiembre de 2027

El traslado, sin embargo, no será inmediato. El IEFC continuará el curso 2026-2027 en sus instalaciones actuales, y la mudanza se llevará a cabo durante el verano de 2027 para que el centro pueda iniciar el curso 2027-2028 en su nueva ubicación provisional. Una vez terminen las obras, podrán volver a la Escola Industrial.

La confirmación del traslado ha llegado este viernes a través de un comunicado de la Diputació de Barcelona, propietaria del recinto de la Escola Industrial. Según ha informado la institución, la ubicación en la antigua Escola del Carme tendrá carácter temporal y permitirá garantizar la actividad académica del centro mientras se ejecutan las obras previstas.

Mapa de la ubicación de la Escola del Carme.

En su comunicado, el consistorio expresa que, desde que la antigua Escola del Carme dejó de funcionar como centro educativo en 2023, el Ayuntamiento de Barcelona había mantenido su voluntad de conservar usos vinculados a la docencia y la formación en el edificio, un objetivo que pronto se hará realidad con la llegada del IEFC.

Noticias relacionadas

La previsión es que la reforma de la Escola Industrial finalice en 2031. Una vez concluidos los trabajos, el IEFC regresará al recinto, aunque no necesariamente al mismo espacio que ocupa actualmente. La Diputación señala que el retorno se producirá en unas instalaciones que respondan adecuadamente a las necesidades académicas, técnicas y funcionales del centro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mapa y horario del recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Barcelona hasta la Sagrada Família
  2. L’Hospitalet encara el desalojo de una pescadería 'ocupada' en el mercado de Collblanc
  3. Carlos Bosch, el sacerdote de 32 años que coordina el acto del Papa en Montjuïc: 'La gran dificultad ha sido el aforo limitado
  4. El acto de la Sagrada Família se convierte en la mejor campaña de promoción de Barcelona desde los JJOO
  5. El Papa bendice hoy la torre de Jesucristo de la Sagrada Família: así ha crecido en 144 años la obra magna de Gaudí
  6. La magia pasa en la máquina': el emprendedor de Sabadell que convierte helados en espectáculo abre flagship en Barcelona
  7. Xavier Folch, uno de los cantantes expulsados de la Sagrada Família: “Nos sacaron y nos enjaularon hasta que acabó la fiesta”
  8. Cortes de tráfico en Barcelona: afectaciones a la movilidad este martes en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa

El Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya tendrá nueva sede en Barcelona a partir de 2027 y garantiza su continuidad

Un trabajador herido tras una explosión de gas en el puerto de Mataró

Un trabajador herido tras una explosión de gas en el puerto de Mataró

El festival de la parrilla Meat & Fire (y otros planes gastro para el finde)

El festival de la parrilla Meat & Fire (y otros planes gastro para el finde)

Salut incluye a Vall d'Hebron en la sanción a Sant Joan de Déu y Sant Pau por el bebé maltratado y les multa con 6.000 euros

Salut incluye a Vall d'Hebron en la sanción a Sant Joan de Déu y Sant Pau por el bebé maltratado y les multa con 6.000 euros

El comercio del paseo de Gràcia premia a la Sagrada Família y reclama "altura de miras" para Barcelona

El comercio del paseo de Gràcia premia a la Sagrada Família y reclama "altura de miras" para Barcelona

Vibra Gelateria: dejaron la multinacional para perseguir un sueño... y acabaron sirviendo 'gelato' a los jugadores del Barça

Vibra Gelateria: dejaron la multinacional para perseguir un sueño... y acabaron sirviendo 'gelato' a los jugadores del Barça

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Roig Robí, Kina Barra y Bar Plaza

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Roig Robí, Kina Barra y Bar Plaza

¿Un bikini distinto para este finde? El de sopa de cebolla de estos tres restaurantes

¿Un bikini distinto para este finde? El de sopa de cebolla de estos tres restaurantes