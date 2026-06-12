La Guardia Urbana de Badalona incauta 250 patinetes en los siete meses que lleva en vigor la ordenanza municipal de VMP: "Nos lo tomamos en serio"

La ordenanza que regula los malos usos de los vehículos de movilidad personal (VMP) en Badalona lleva siete meses en vigor. En todo ese tiempo, la policía local ha requisado 250 patinetes, según ha explicado este viernes por la mañana el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en una comparecencia realizada en el aparcamiento en que se guardan los vehículos requisados: "Este es un aviso para navegantes, dirigido a los que incumplen la ordenanza", ha declarado el edil popular.

Los patinetes, ha seguido Albiol, se han retirado por dos motivos: o bien por circulación temeraria —a velocidades "más propias de una motocicleta" solo posibles habiendo modificado el motor, ha descrito Albiol—, o bien por circular sin el seguro obligatorio. En este sentido, desde que rige la ordenanza de VMP, la Guardia Urbana ha puesto más de 300 denuncias por motivos relacionados con los VMP: "Nos tomamos muy en serio la lucha contra los que usan los patinetes no como transporte, sino como instrumento para delinquir y poner en riesgo su propia seguridad y la de los vecinos". De todas maneras, el alcalde ha señalado que "no todos los patinetes requisados se utilizaban para delinquir", aunque no ha precisado cuantos de ellos sí.

Albiol, que ha explicado que recientemente le pasó por su lado un patinete por la Rambla "que iba a unos 60 kilómetros por hora", ha señalado también que los 250 patinetes requisados serán trasladados en los próximos meses a una empresa especializada en la destrucción del vehículo y su posterior aprovechamiento: "En Badalona las normas se hacen cumplir, no estamos para bromas". Albiol ha asegurado que en la ciudad ya se notan los efectos de la ordenanza de VMP, así como de la tarea policial: "Badalona no es ni será una ciudad donde unos pocos hacen lo que quieren, ahora mismo por las calles ya hay 250 patinetes menos que ponían en riesgo a los vecinos".

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, junto a los patinetes requisados por la Guardia Urbana en los últimos siete meses / EL PERIÓDICO

Existen vías para que alguien a quien se le ha requisado el patinete en Badalona pueda conseguirlo de vuelta. Para ello, ha de demostrar ser el propietario del mismo, aunque si le ha sido retirado por no disponer de seguro, ha de probar haber contratado uno antes de poder recuperar su VMP. Para aquellos que trucaron el motor, pueden contratar a un mecánico para que, en el mismo depósito municipal restaure el patinete a su estado original, ante la presencia de algún responsable municipal. Sin embargo, nadie se ha presentado para recuperar alguno de los 250 patinetes que se guardan en el aparcamiento.

Multas más altas que en Barcelona

Cuando presentó el texto de la nueva ordenanza, el alcalde Albiol sacó pecho de unas sanciones que, en su tramo más alto, serían más altas que las de Barcelona. Si en la capital las infracciones 'leves' se multan con hasta 100 euros, en Badalona son 150 euros. Las 'graves' se sancionan con hasta 300 euros en Badalona (por los 200 de Barcelona). Para las catalogadas como 'muy graves', la ordenanza badalonesa contempla multas de hasta 600 euros, por los 500 de Barcelona.