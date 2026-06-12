Los cambios de tráfico en la Travessera de Gràcia se mantendrán tras las obras del mercado de la Abaceria

El distrito de Gràcia de Barcelona mantendrá los cambios de sentido en la Travessera de Gràcia que se introdujeron en octubre de 2023, coincidiendo con el inicio de las obras del mercado de la Abaceria. La decisión consolida un esquema que, según el ayuntamiento, busca reducir el tráfico de paso y evitar que esta vía vuelva a utilizarse como atajo para atravesar el barrio sin detenerse.

Según ha informado el consistorio, la medida se ha tomado tras el análisis de varias alternativas elaborado por el distrito junto al área de Movilidad, y después de comunicarla al vecindario. El estudio concluye que el modelo actual es el que mejor funciona para disminuir la circulación en el interior de la Vila de Gràcia, una de las zonas más densas de la ciudad.

Menos coches circulando

Los datos aportados por el consistorio apuntan a descensos significativos del tráfico en los principales tramos afectados. Entre Gran de Gràcia y Torrent de l’Olla, la reducción alcanza el 87%. Entre Torrent de l’Olla y Milà i Fontanals, el tráfico ha caído un 77%. En el tramo entre Via Augusta y Gran de Gràcia, el descenso llega al 93%, una cifra que el ayuntamiento vincula también a los cortes derivados de las obras de la L8.

Según ese mismo estudio, la reorganización no ha provocado un incremento relevante de vehículos en calles próximas. En el cruce de Bonavista con Torrent de l’Olla, el tráfico se ha reducido un 59%, mientras que entre Torrent de l’Olla y Montseny la bajada es del 39%.

Con la consolidación del modelo, la Travessera de Gràcia mantendrá una configuración variable según el tramo. Entre Calvet y Sant Gabriel se conservará el sentido hacia el Besòs; entre ese punto y Gran de Gràcia, el sentido será hacia el Llobregat. A partir de ahí, la circulación volverá al Besòs hasta Torrent de l’Olla, donde cambiará de nuevo a Llobregat hasta Roger de Flor. En el tramo entre Passeig de Sant Joan y Escorial se permitirá la circulación en ambos sentidos, antes de recuperar el sentido Besòs hasta el límite con el distrito de Horta-Guinardó, en la calle Cartagena.

Cambios de señalización y autobuses

La reordenación irá acompañada de una intervención puntual en la red semafórica. Se instalará un nuevo semáforo en la confluencia de Travessera de Gràcia con Milà i Fontanals y Torrent d’en Vidalet, con el objetivo de facilitar la conexión hacia viales en dirección Besòs, una petición trasladada por el vecindario.

También se modificará el recorrido de la línea de autobús 114, que ya había adaptado su itinerario durante las obras para dar servicio al entorno provisional del mercado de la Abaceria en el paseo de Sant Joan. Con la nueva configuración del tráfico, la línea ajustará su recorrido para mejorar el acceso a los entornos del futuro mercado.

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La primera teniente de alcaldía y concejala de Gràcia, Laia Bonet, ha valorado positivamente el resultado de la medida y ha señalado que ha permitido “reducir considerablemente el tráfico” y evitar episodios de saturación en la zona. Según el consistorio, el objetivo es que la Travessera deje de funcionar como vía de paso y pase a tener un papel más centrado en la movilidad local y la vida de barrio.