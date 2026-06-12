La Generalitat adquirirá las Tres Xemeneies del Besòs y albergarán un proyecto de actividad económica

El monumental icono obrero de la periferia de Barcelona pasará a ser de titularidad pública. Las Tres Xemeneies del Besòs, emblemáticas y más altas incluso que la admirada Torre de Jesús de la Sagrada Família, serán adquiridas con fondos de la Generalitat de Catalunya, dentro del proceso para transformar el entorno de la antigua central térmica situada en el límite de Sant Adrià con Badalona en un complejo del sector audiovisual y digital, según avanzan a EL PERIÓDICO diferentes fuentes consultadas.

El conjunto de la inactiva planta de producción energética está declarado bien de interés local desde 2016, con lo que no se pueden derribar. Para hacerse con su propiedad y la de la parcela colindante donde permanece una subestación eléctrica, el Govern gastará unos 42 millones de una subvención de 60 millones de euros que el Estado le concedió en 2023. La transferencia del Gobierno central incluyó 45,8 millones para adquirir terrenos destinados a actividad económica en el proyecto Catalunya Media City, como se bautiza al ‘hub’ tecnológico con aspiraciones de relevancia internacional que se traza entre la desembocadura del río Besòs y la playa.

La operación para que la Generalitat se quede con las Tres Xemeneies se canalizará a través del Consorcio del Besòs, encargado de ejecutar la reforma alrededor de la planta desmantelada. Las distintivas moles de 200 metros de alto no las traspasa su actual dueño, Front Marítim del Besòs, que representa los intereses de Endesa y la promotora inmobiliaria Metrovacesa en la zona, sino que el ingreso por la venta lo percibirá el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La institución obtiene la titularidad de modo circunstancial a través del proyecto de reparcelación de las 32,36 hectáreas a remodelar, que distribuye los beneficios y las cargas a asumir entre los dueños de las fincas del lugar. El reparto logró la aprobación inicial del Consorcio del Besòs este miércoles y se calcula que se sellará definitivamente en octubre. Asimismo, el AMB dispone de un compromiso de compra de la Generalitat y el consorcio.

Recreación de unas de las dos pasarelas que se construirán por encima de la vía del tren en Sant Adrià para conectar con el entorno de las Tres Xemeneies. / EL PERIÓDICO

Subestación a desmontar

La aportación que el Gobierno de España cedió hace casi tres años está condicionada a que sea consumida antes de que finalice 2026. Además de las tres atalayas gemelas que sobresalen en el perfil del Barcelonès Nord, la Generalitat recurrirá a la misma subvención para comprar la parcela situada delante de las chimeneas, que también recae provisionalmente en manos del AMB con la reparcelación de terrenos. Allí se halla la subestación que será desarmada para erigir las oficinas del polígono.

De ese modo, la administración pública dispondrá de la totalidad del suelo que ha de albergar a las empresas que se espera que pueblen el parque audiovisual. En total, 67.869 metros cuadrados de espacios para futuras oficinas e instalaciones de compañías pasarán a ser patrimonio del sector público, que controlará así la implantación de operadores en el complejo.

Recreación de unas de las dos pasarelas que se construirán por encima de la vía del tren en Sant Adrià para conectar con el entorno de las Tres Xemeneies. / EL PERIÓDICO

De la superficie total, 21.735 metros cuadrados se ubicarán en las chimeneas, donde se concibe levantar un voladizo que las atraviese a unos 45 metros de altura. En ese cuerpo horizontal que se adherirá a la carcasa vacía de las torres, se esboza un proyecto de actividad económica vinculado al ‘hub’ y que falta que acabe de definirse. Los 46.134 metros cuadrados restantes corresponden al edificio de oficinas que se alzará en el solar que sigue ocupado por la subestación de Endesa y Red Eléctrica. La instalación se mudará a unos 200 metros, al otro lado de la vía del tren que cruza por delante de la térmica. El traslado guarda complejidad y no será inmediato: se pronostica que el desmontaje comience en el segundo trimestre de 2030 y concluya en 2032 para dejar un descampado libre para edificar.

Actor clave

Un papel clave en la operación se reserva al Consorcio del Besòs, en el que participan la Generalitat, el AMB y cinco ayuntamientos. El Govern transfiere al ente el importe necesario de la ayuda estatal para que acometa la adquisición de los dos activos. El convenio que regula la subvención que el Gobierno central proporcionó para cubrir costes del Catalunya Media City estipula que el dinero ha de destinarse a “inversiones que tiene que hacer la Generalitat de Catalunya, directamente o indirectamente a través del Consorcio del Besòs”.

Recreación de unas de las dos pasarelas que se construirán por encima de la vía del tren en Sant Adrià para conectar con el entorno de las Tres Xemeneies. / EL PERIÓDICO

El ente ha dirigido el proceso que ha llevado esta semana a ratificar los proyectos de reparcelación y urbanización, decisivos para que tire adelante el plan urbanístico que combina el polígono tecnológico con un nuevo barrio con al menos 1.783 pisos. Las primeras obras se programan para 2027.

Los gastos para transformar la franja que une a Sant Adrià y Badalona frente a la costa ascienden a 99,03 millones de euros y se dividen entre los propietarios del lugar. Quien concentra más bienes es Front Marítim del Besòs, que posee el 72% de las fincas del lugar a remodelar. En el reparto, entrega viejos solares industriales, incluidas las Tres Xemeneies, y obtiene todo el suelo donde se levantarán 1.069 viviendas libres en cinco manzanas. Suman 111.181 metros cuadrados de techo para domicilios y 7.540 metros cuadrados en las plantas bajas para comercios.

Recreación de unas de las dos pasarelas que se construirán por encima de la vía del tren en Sant Adrià para conectar con el entorno de las Tres Xemeneies. / EL PERIÓDICO

Por su parte, el Consorcio del Besòs se queda con tres manzanas en las que se idean 456 pisos de protección oficial, tanto en régimen de alquiler como de compraventa, a los que se añaden bajos comerciales. El órgano ostentará una parte indivisa con Front Marítim del Besòs en una isla en la que se prevén 88 domicilios de protección oficial de compraventa y tiendas. De igual modo, contará con una participación en una parcela en Badalona compartida con Adif y un particular, a la que se asignan usos hoteleros y 170 viviendas de protección de compraventa. Aparte de las chimeneas y el espacio de la subestación eléctrica que venderá, el AMB recibe un solar en Badalona donde se planean plazas de hotel.

Calles y puentes

El Consorcio del Besòs también ha dado luz verde al proyecto de obras de urbanización para abrir calles, instalar servicios y construir pasos inferiores en el barrio de las Tres Xemeneies. Costarán 49,24 millones de euros y se dividirán en dos fases, para lo que se planifica que empiecen en el tercer trimestre de 2027 y se acaben en el primer trimestre de 2031.

Recreación de unas de las dos pasarelas que se construirán por encima de la vía del tren en Sant Adrià para conectar con el entorno de las Tres Xemeneies. / EL PERIÓDICO

A su vez, las obras básicas del futuro parque frente al litoral se valoran en 18,65 millones. La zona verde, de 92.902 metros cuadrados, se supedita a que las labores para desviar el colector de aguas residuales que circula frente a la costa de Badalona y Sant Adrià estén avanzadas. Se estima que la creación del parque se inicie en el segundo trimestre de 2029 y concluya en el cuarto trimestre de 2031.

Aparte, el consorcio ha ratificado que se tenderán dos puentes para peatones y ciclistas sobre la vía férrea. Conectarán el vecindario de las Tres Xemeneies con el resto de Sant Adrià a través de la avenida de la Platja y la calle Ramon Viñas. El desembolso se tasa en 12,73 millones de euros.