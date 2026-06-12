Papa León XIV visita Barcelona
Un fotógrafo ganador de dos Pulitzer busca la familia de un niño que fotografió con el Papa en Barcelona
El reconocido Emilio Morenatti ha compartido en redes sociales su deseo de localizar a los progenitores de una de las criaturas bendecidas en Montjuïc
"El Papa de los bebés": por qué León XIV bendeció más de cien niños en 24 horas en Catalunya
El papa León XIV bendijo a decenas de bebés y niños en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc de Barcelona el martes 9 de junio. Uno de los afortunados fue retratado por el reconocido fotógrafo español Emilio Morenatti. Ahora ha lanzado un llamamiento para encontrar a los padres de una de las criaturas presentadas al Pontífice, para regalarles la fotografía. Este jueves 11 de junio subió una publicación en X con su petición, que ha recibido miles de 'likes' y 'retuits'.
Nacido en 1969 en Zaragoza y criado en Jerez de la Frontera, Emilio Morenatti actualmente trabaja para la agencia internacional Associated Press. Recibió su primer premio Pulitzer en 2021 por sus imágenes de la pandemia y un segundo Pulitzer por su cobertura de la guerra en Ucrania. Desde entonces ha obtenido galardones de gran relevancia en el fotoperiodismo mundial.
Se ha sumergido en zonas de conflicto y en problemáticas sociales y este junio ha cubierto el viaje de León XIV a Catalunya. En la foto tomada en el Estadio Olímpico se pueden observar el Papa junto al niño, en el papamóvil, mirándose a los ojos con una sonrisa.
El papa León XIV llegó este martes, 9 de junio, sobre las 19 h, al Estadio Olímpico de Montjuïc, donde le esperaban más de 40.000 personas. El Pontífice los saludó desde el papamóvil, en los casi 20 minutos que duró el recorrido por el interior del recinto. Como ha hecho en toda su visita a España, bendijo a decenas de bebés, niños y algún pequeño con discapacidad, que acercaron a sus brazos.
La tradición, que ha repetido en Madrid y en Canarias, tiene raíces en el Antiguo Testamento y se popularizó durante el papado de Juan Pablo II, como expresión del deseo paterno de proteger a los hijos. Quizá ahora uno de los miles de presentes en el acto podrá dar pistas al fotógrafo y contribuir a que la familia protagonista tenga un retrato de excepción de aquel momento privilegiado con León XIV.
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