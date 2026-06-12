Cinco detenidos y 370 plantas de marihuana decomisadas en un piso en El Prat de Llobregat

Cinco personas han sido detenidas y 370 plantas de marihuana decomisadas en un piso de El Prat de Llobregat en el marco de una operación conjunta de los Mossos d'Esquadra y la Policía Local, llevada a cabo entre el 22 y el 26 de mayo. Se trata de dos hombres y tres mujeres de entre 22 y 48 años, a los que se acusa de un delito contra la salud pública en la vertiente de tráfico de drogas y de un delito de defraudación de fluido eléctrico. En octubre del año pasado, en el marco de un plan de choque para la prevención de este tipo de delitos y a raíz de diversas informaciones, la policía catalana tuvo conocimiento de la posible plantación. En el marco de las detenciones, los agentes pudieron comprobar que el piso se dedicaba íntegramente al cultivo.

En el transcurso de la investigación, los agentes llevaron a cabo vigilancias discretas y corroboraron indicios compatibles con la actividad investigada. Entre estos indicios, se detectó un fuerte olor a sustancias estupefacientes procedente del inmueble.

Paralelamente, los investigadores pudieron vincular a cinco personas con la presunta actividad delictiva. Junto con técnicos de la compañía suministradora de electricidad, los agentes inspeccionaron y constataron posteriormente una conexión fraudulenta y un consumo elevado e irregular en la red eléctrica.

La policía catalana afirma que los investigados habían manipulado "gravemente" las instalaciones comunitarias. Habían perforado los bajos del edificio para acceder a la entrada general del suministro. Son manipulaciones "cada vez más complejas y atrevidas" que han sido causa de algunos incendios en El Prat de Llobregat.

Por todo ello, el 22 de mayo se realizó la entrada y registro en el inmueble, autorizada por el juzgado de instrucción número 5 de El Prat de Llobregat. En el dispositivo también participaron técnicos municipales de urbanismo para valorar el estado de la vivienda y posibles medidas de inhabilitación.

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Uno de los detenidos cuento con dos antecedentes. Los arrestados pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de El Prat de Llobregat.