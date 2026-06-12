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Trama delictiva

El exalcalde Manuel Bustos, condenado a ocho meses más de prisión en otra derivada del caso Mercuri de corrupción en Sabadell

El exdirigente del PSC, su hermano y otro acusado aceptan los hechos por los que estaban acusados, a causa de la contratación irregular de personas afines en un órgano del Vallès Occidental y el Área Metropolitana de Barcelona

PERFIL | Manuel Bustos, de conserje de museo a "capo" de Sabadell

Manuel Bustos, a la salida del juzgado, en una imagen de archivo.

Manuel Bustos, a la salida del juzgado, en una imagen de archivo. / ACN

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EFE

EFE

Barcelona
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La Audiencia de Barcelona ha condenado a ocho meses más de cárcel a Manuel Bustos, exalcalde socialista de Sabadell entre 1999 y 2013, por contrataciones irregulares en el Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Occidental y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en otra derivada del caso Mercuri de presunta corrupción. La Audiencia condena al exalcalde por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos después de que aceptara los hechos que se le imputaban e indemnizara a la AMB con los 10.770 euros desviados, junto al resto de imputados.

La sentencia impone también tres meses de cárcel a Francisco Bustos, hermano del exalcalde y exconcejal de Sabadell. A su vez, dicta dos años y dos meses de inhabilitación a Francisco Fernández, quien fue gerente del Consorcio de Residuos del Vallès Occidental.

La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce la acusación popular en la causa, ha anunciado que se ha opuesto a la suspensión de las penas de prisión impuestas. Alega la gravedad de los delitos cometidos, la trascendencia social de los hechos y la "ineludible" función preventiva de las condenas.

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Bustos cuenta con varias condenas firmes, que implicaron su ingreso en prisión, por su papel en distintas derivadas del caso Mercuri, una macroinvestigación sobre corrupción urbanística con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell. Estalló en 2012 y acabó obligando a dimitir al exalcalde, por entonces un pilar en la estructura del PSC. Bustos entró en la cárcel por presionar para lograr que una cargo fuera contrata a dedo en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac y por maniobrar para retirar unas multas de tráfico a su pareja y sus hijos.

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