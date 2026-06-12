El comercio del paseo de Gràcia premia a la Sagrada Família y reclama "altura de miras" para Barcelona

Culminando una semana protagonizada por la Sagrada Família y la visita del Papa, la Asociación del Passeig de Gràcia premió la noche del jueves a la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Família y al cardenal arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella "por su contribución al proyecto más universal de Antoni Gaudí". En la gala anual que celebra el eje de oro del comercio barcelonés, su presidente Luis Sans fue fiel a su espíritu reivindicativo, reclamando “ambición, determinación y altura de miras” para culminar la obra de Gaudí, pero también para "construir una Barcelona más segura, competitiva y abierta al mundo".

En una animada noche que movilizó al sector del comercio y a numerosos representantes institucionales, los premios --unánimes en esta ocasión-- fueron recogidos por Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora, y por Monseñor David Abadías, obispo auxiliar de Barcelona, en representación de Omella, en el evento celebrado un año más en el Majestic Hotel & Spa Barcelona.

Con soltura, Abadías --que confesó estar "agotado no, lo siguiente", tras la preparación de la visita papal--, expresó su alegría por ser barcelonés y subrayó "el gozo" que tanto la diócesis com la ciudadanía habían vivido estos días. "El trabajo de cada día construye las maravillas", dijo, destacando similitudes con el desarrollo del paseo de Gràcia y evocando al "primero el amor, y después la técnica", del pontífice.

En el marco del centenario de la muerte de Gaudí y de la bendición de la torre de Jesús por parte de León XIV, Sans aprovechó para hacer paralelismos entre el templo y la propia ciudad. Cree que la finalización de la construcción "supone una oportunidad histórica para demostrar la capacidad de Barcelona de pensar en grande y proyectarse al mundo con confianza, excelencia y visión de futuro".

Y en ese contexto, tras los "impecables" actos conmemorativos ("a la altura de los JJOO"), el empresario defendió que la capital catalana "afronte este momento con la misma perseverancia y determinación" para "construir la ciudad que queremos: segura, competitiva, abierta al mundo y capaz de volver a liderar desde la cultura, la innovación y la creatividad”, clamó.

Sans pide más luces, más transporte, menos delitos

Pero ninguna gala del paseo de Gràcia lo sería sin las quejas y reivindicaciones del también propietario de la histórica tienda Santa Eulàlia. Evocando a las luces del montaje en el templo, cuestionó "¿por qué se ha de apagar el 'faro' de Barcelona?" Tradicional defensor de una mayor iluminación nocturna en la ciudad, la definió "triste de noche"." ¿Por qué apagar el patrimonio?, no es un tema energético, sino ideológico", dijo interpelando a los tenientes de alcalde Albert Batlle (Ciutat Vella y Seguridad) y Jordi Valls (Eixample y Promoción Económica).

Otra cuestión recurrente para el comercio del eje es la seguridad. Son 181 asociados. "Pero si les roban se acaba la promoción", terció. No obstante, agradeció que la mejor coordinación policial haya traído este año un 8% menos de incidencias.

Aún con todo, Sans apuntó a "mejoras y retos pendientes", como las armas blancas o el tráfico de marihuana, mencionó, mientras Batlle ponía cara de circunstancias. Y tras pedir que todas las policías vayan de la mano contra el "crimen organizado" (en alusión al reciente tiroteo mortal en la cercana calle de Balmes) y acabar con la tolerancia a las drogas en la cudad, también se dirigió al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en una de las mesas, para agradecer el esfuerzo en combatir la multirreincidencia delictiva tras haberse podido cambiar por fin el código penal. Este le respondería luego en el escenario que "todo se resuelve cuando vamos de la mano" y alabaría su "tenacidad" en el asunto.

Pero aunque eran pasadas las once de la noche, el empresario no perdió ocasión de criticar que Barcelona solo tenga 10.000 taxis y apenas alternativas --"una historia de terror"--, o que el ayuntamiento quiera erradicar los pisos turísticos que ve "imprescindibles" para las necesidades de quienes visitan la urbe. "En Barcelona se ha de poder hablar" de sumar plazas turísticas en zonas no periféricas, agregó, hablando de hoteles.

Más orgullo de ciudad

Cuando Valls tomó el micro, aparte de subrayar que el espectáculo en la Sagrada Família había demostrado que "esta ciudad puede organizarlo todo" y con "buen gusto", intentó replicar algunas cuestiones. Sobre la vivienda y los apartamentos turísticos, defendió que "cualquier pequeña solución" tiene un peso. Y animó a cambiar la mirada sobre "nosotros mismos" después de lo vivido en Barcelona esta semana.