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Collboni reivindica el "acento social" del modelo de transición energética de Barcelona

El alcalde de Barcelona espera llegar a climatizar a todos los estratos de población de la ciudad en los próximos años

Jaume Collboni y Milagros Tolón abordan cómo extender el 'Plan Clima Escuela' a los institutos de Barcelona

Aagesen junto a Collboni y Bonet en las jornadas 'Barcelona pel Clima' este viernes

Aagesen junto a Collboni y Bonet en las jornadas 'Barcelona pel Clima' este viernes / EUROPA PRESS

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Europa Press

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Barcelona
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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado el "acento social" presente en el modelo de transición energética de la capital catalana, con el objetivo de hacer llegar la adaptación climática a todos los estratos de la población.

"La política climática o es social o no es política climática, tiene que estar internalizada", ha sostenido en la apertura de las jornadas 'Barcelona pel Clima', junto a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En este sentido, ha reivindicado al Pla Clima como uno de los 3 planes estratégicos más importantes del gobierno municipal, junto al Pla Viure y el Pla Endreça, en el que se enmarcan los proyectos 'Pla Clima Escola', para climatizar las 170 escuelas de la ciudad hasta 2029, y 'Pla Clima Ombres', para proteger del sol a unos 200 espacios.

El camino de Barcelona

"Este es el camino que ha emprendido la ciudad de Barcelona de una forma muy ambiciosa, pero también muy realista", ha afirmado Collboni, que ha señalado que, como consecuencia, los equipamientos públicos de la ciudad ya están multiplicando por 5 la producción de energía fotovoltaica.

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Finalmente, ha defendido que la transición ecológica y la lucha contra los efectos del cambio climático es un "reto colectivo de todos y todas", en el que las ciudades tienen un papel especial como primer factor de cambio. "Lo estamos consiguiendo, cada verano un poco más, porque cada verano tenemos más sombra, más refugios climáticos, más escuelas climatizadas y una ciudad que, de forma muy clara, está electrificando toda su movilidad pública y espero que también la privada en los próximos años", ha finalizado el alcalde.

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