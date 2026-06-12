El 'boom' de las comisarías de la Policía Local: inversiones millonarias levantan prefecturas en una decena de ayuntamientos del área de Barcelona

Un puñado de monedas, los diarios del día, una foto de familia con los responsables de la iniciativa y un cedé con el detalle del proyecto. Esos fueron los objetos que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet decidió colocar dentro de una cápsula del tiempo en febrero de 2024, cuando la entonces alcaldesa del municipio, Núria Parlon, consellera de Interior desde agosto de aquel año, puso la primera piedra de la construcción de la nueva 'macrocomisaría' de la Policía Local de Santa Coloma. El simbolismo se renovó un año después, con la visita de la titular de Interior a las obras de la comisaría, ya con Mireia González como alcaldesa colomense. La inversión destinada, que alcanza los 14 millones de euros, y la superficie que ocupará el complejo policial (unos 6.500 m²), dan buena cuenta de la importancia que para el municipio tiene este nuevo equipamiento: "No estamos solo construyendo un edificio, sino que estamos dotando a nuestro cuerpo policial de mejores condiciones para desarrollar su tarea y proteger mejor a la ciudadanía", declara la edil socialista a EL PERIÓDICO.

Ese interés por levantar nuevas y mejores comisarías va más allá de las fronteras colomenses. Diez de las ciudades catalanas más pobladas o bien están inmersas en levantar nuevas prefecturas o bien tienen previsto iniciar su construcción en los próximos meses o años. Especialmente en el área de Barcelona: son ejemplos L'Hospitalet, Terrassa, Cornellà, Esplugues o Castelldefels. La inversión es multimillonaria: solo los presupuestos de cinco de los proyectos alcanzan ya los 37,9 millones de euros. Además, sobrevuela en buena parte de ellos el interés creciente en levantar centros policiales mixtos, que aunen bajo un mismo techo a las guardias urbanas, pero también a los Mossos d'Esquadra o, como en el caso de L'Hospitalet de Llobregat, a la Policía Nacional.

La consellera de Interior (entonces alcaldesa de Santa Coloma), Núria Parlon, coloca diversos objetos en una 'cápsula del tiempo' que quedó sepultada en los cimientos de la nueva comisaría de la Policia Local, a modo de primera piedra de la construcción / ELISENDA PONS / EPC

En cada propuesta de refuerzo de los equipamientos de las policías locales suena una música parecida, compases tendentes a revertir los índices de percepción de inseguridad. La cuestión ocupa los primeros puestos entre las principales preocupaciones vecinales: "La proximidad de las Policías Locales con la ciudadanía es una de las características que más preocupan a la consellera de Interior, así como de los alcaldes y alcaldesas", sostiene Daniel Limones, director general de coordinación de Policías Locales del Departament d’Interior de la Generalitat.

En septiembre acabarán las primeras obras

El Ayuntamiento de Santa Coloma espera que las obras finalicen en el mes de septiembre. Posteriormente, se dotará de mobiliario, equipamiento y servicios a la comisaría, a través de una licitación que el gobierno local asegura ya está en proceso. Una vez testeados los equipos se procederá al traslado al nuevo inmueble, previsto entre enero y febrero de 2027.

Más allá de Santa Coloma, el otro municipio del área de Barcelona que más cerca tiene en el calendario el estreno de su nueva comisaría es Esplugues de Llobregat. En el municipio del Baix Llobregat, las obras de la futura comisaría también están muy avanzadas, aunque no está previsto que finalicen hasta mediados de 2027. La infraestructura se localiza en el barrio de Montesa, zona en que se construyen más de 2.100 viviendas. El edificio ocupará 4.000 m² y constará de espacios de atención ciudadana, salas operativas, áreas de formación y reuniones, una zona exterior para vehículos policiales y un circuito permanente de educación viaria para niños. El presupuesto de la obra alcanza prácticamente los ocho millones de euros.

Proliferan las mixtas

Un año más tarde, a finales de 2028, está prevista la inauguración de la futura comisaría mixta de Tarragona, con Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana. Localizada en la plaza Imperial Tarraco, ocupará una superficie de 812 m² y costará 1,6 millones de euros, financiados a medias entre el ayuntamiento y la Generalitat. Sin embargo, el calendario anunciado podría estirarse, dado que todavía no se ha licitado el contrato, pese a que estaba contemplado hacerlo a inicios de este año.

Recreación virtual del interior de la futura comisaría de la Policía Local de Esplugues de Llobregat / AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

La construcción de la futura comisaría mixta de Terrassa (también junto a Mossos d'Esquadra) dispone de un calendario desde febrero, cuando tras una reunión bilateral entre el consistorio y el Govern de la Generalitat, se fijó el inicio de las obras para el año 2028 . La nueva comisaría, con un presupuesto de obra de unos nueve millones de euros, se ubicará en los antiguos juzgados de la Rambla de Egara, cerrados y sin uso desde hace años.

En L'Hospitalet de Llobregat, la iniciativa de disponer de una nueva comisaría está tomando forma. Fue hace apenas unas semanas cuando la Junta de Gobierno Local aprobó iniciar el concurso de ideas para diseñar la futura prefectura, que será un espacio compartido, en este caso, con la Policía Nacional. Situada en el cruce de las avenidas del Carrilet y de Pau Casals, tendrá una superficie de 10.000 m².

Proyectos previstos en Cornellà, Vilanova o Badalona

El proyecto para la nueva jefatura de la policía local en Vilanova i la Geltrú lleva años encima de la mesa, con un presupuesto aproximado de unos 6 millones de euros. Fuentes municipales detallan que, actualmente, el gobierno local dispone de una localización definida (en la Ronda de Europa, a la altura de la futura estación de Bombers de la Generalitat). El proyecto ejecutivo está por definir y se comenzará a redactar a finales de este año, con la previsión de tenerlo listo en 2027. Será a partir de entonces cuando el Ayuntamiento comience a pedir créditos para financiar su construcción, ya que hasta el momento había resultado imposible debido al plan de saneamiento al que el consistorio sometió a las cuentas municipales, y que debería finalizar este 2026.

Un vehículo de la Policía Local de Esplugues de Llobregat junto al Ayuntamiento de la localidad / JORDI COTRINA / EPC

También Cornellà de Llobregat tiene planeado sumar un nuevo espacio para su policía local, en el marco del centenario del cuerpo que se celebra este 2026. A mediados de mayo, el consistorio detalló que se está empezando a dar forma al cuartel en la calle Sevilla, en el barrio del Pedró. La nueva sede se situará en un edificio rehabilitado de tres plantas que constará de "nuevas tecnologías en materia de seguridad para reforzar efectivos y optimizar todos sus servicios".

En Castelldefels, la apuesta por reforzar la seguridad pasa por la construcción de una prefectura que se deberá situar en la playa y hospedará también a Protección Civil y otros servicios vinculados con la limpieza y el mantenimiento de la vía pública. En Sant Cugat del Vallès también tienen sobre la mesa levantar una nueva jefatura local, aunque fuentes municipales señalan que no será a corto plazo.

Reformas previstas

Por último, en Badalona, el alcalde Xavier Garcia Albiol ha sostenido en repetidas ocasiones que allá donde se levantaba el antiguo instituto B9 (desalojado a mediados de diciembre de 2026) se construirá la segunda comisaría de la Guardia Urbana de Badalona: "Será una realidad durante el próximo mandato", detalla el alcalde Albiol a este medio. Una infraestructura que, en principio, debería ser también compartida con la policía catalana, aunque esa opción se ha ido difuminando con el paso del tiempo. Mientras, el Ayuntamiento acomete diversas obras de mejora en las actuales dependencias policiales municipales, en el Turó d'en Caritg.

Otros entes locales se han decidido por acometer obras de peso en los equipamientos de sus guardias urbanas. Es el caso de Rubí, que aprobó a principios de este año el proyecto definitivo para la reforma de la comisaría, con un presupuesto de 388.830,54 euros, o de El Prat de Llobregat, donde hace menos de dos meses que presentaron los resultados de las obras de reforma y modernización de la prefectura municipal.