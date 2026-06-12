Sucesos
Atrapado un ladrón en Barcelona tras provocar una gran fuga de agua al intentar acceder a un bloque
La Guardia Urbana ha localizado al presunto delincuente escondido entre unos matorrales, tras huir del edificio al verse descubierto por los daños que ha provocado en la instalación
Un hombre que se paseaba por Barcelona con dos cuchillos deja un herido y acaba detenido por la Guàrdia Urbana
La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a un presunto ladrón este viernes por la madrugada tras ser localizado al provocar un gran escape de agua mientras intentaba colarse en las viviendas de un bloque en el barrio de Horta. La policía local ha informado de que una patrulla que hacía tareas de vigilancia en la zona ha sorprendido a un individuo encapuchado que trataba de acceder a una comunidad de vecinos y manipulaba un armario de contadores.
El cuerpo comenta que, al verse descubierto, el supuesto delincuente han intentado huir. No obstante, los agentes lo han encontrado escondido entre unos matorrales en las inmediaciones del edificio donde ha llegado a acceder. La policía cuenta que el individuo ha irrumpido en el inmueble saltando un muro y ha provocado destrozos en la instalación de agua.
A causa de los daños, se ha originado una fuga "importante", según la Guardia Urbana, que los agentes han podido contener. El cuerpo añade que, gracias al aviso de un vecino y de las evidencias observadas, el sospechoso ha sido arrestado. Los agentes le atribuyen un presunto delito de robo con fuerza.
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