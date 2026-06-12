Barcelona rebautiza la plaza Virrei Amat como 'Salvat-Papasseit' y dedicará espacios a Solans, Aute, Clara-Simó y Benet i Jornet

El nomenclátor del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente cambiar el nombre de la plaza Virrei Amat por el del poeta Joan Salvat-Papasseit recuperando el nombre aprobado en 1933, a petición del distrito de Nou Barris "a raíz de un acuerdo del plenario y de una iniciativa ciudadana con amplio apoyo". Un cambio contundente, puesto que la denominación de la plaza y de la parada de metro que acoge está muy asentada, aunque fuera una imposición de la dictadura de Franco en 1941 para borrar la referencia republicana al poeta. Sigue la estela de una ola de rebautizos que no genera un consenso total entre historiadores y que en algunos casos divide a los vecinos, como ha puesto en evidencia la pugna por el nombre del barrio de Navas.

El nuevo nombre oficial de Virrei Amat es una de las decisiones que ha tomado la ponencia municipal de nomenclátor en su última reunión, celebrada esta semana. Ha autorizado de golpe el nombre de 30 espacios diferentes de la ciudad, 12 de ellos femeninos, informa un comunicado municipal este viernes. Algunos estaban aprobados y pendientes de ubicación desde hace dos décadas, un limbo en el que aún están decenas de nombres. El gobierno de Jaume Collboni ha apretado el acelerador y en los tres años de mandato transcurridos ha aprobado 119 nombres nuevos para espacios públicos variados: 63 son de mujeres, para corregir la falta de paridad acumulada con las décadas, 34 son de hombres y 20 son topónimos u otro tipo de denominaciones.

Entre los homenajes más destacados está el del dramaturgo Josep Maria Benet i Jornet, nombre con el que se bautizará a unos jardines en Sant Martí entre las calles Tànger y Pamplona, reconociéndolo como uno de los autores más célebres del teatro catalán. También se ha decidido reconocer al arquitecto y urbanista Joan Antoni Solans con una plaza en la confluencia de las calles Marina y Pujades, así como una placa en el parque de la Espanya Industrial de Sants para recordar la lucha que compartió con el movimiento vecinal de la Transición para generar espacios ciudadanos.

El arquitecto y urbanista Joan Antoni Solans, en 2007. / RICARD CUGAT

Otros personajes ilustres que entran en el callejero son los escultores Josep Maria Subirachs y Manolo Hugué con unos jardines y una calle respectivamente, a la escritora Teresa Pàmies con una calle, la escritora Isabel Clara-Simó un pasaje, y dos jardines para la novelista Anna Maria Moix y el pintor Joan Josep Tharrats.

Polémica en Vallcarca y 'boom' en la Marina

Además, una plaza se dedicará al Capitán Trueno, personaje creado por el escritor Víctor Mora, en Vallcarca. Parte de los vecinos de este barrio de Gràcia se oponen a este rebautizo y reclaman honrar la historia del tebeo con el centro de interpretación y documentación que reclaman desde hace años para aprovechar el archivo de la editorial Bruguera, que tenía sede en el barrio, un tesoro guardado provisionalmente en Terrassa. En el mismo distrito también se ubicarán los jardines de Luis Eduardo Aute entre la calle Esteve Terradas y la avenida Vallcarca.

Víctor Mora, en 2006, durante la presentación de la edición conmemorativa del 50 aniversario del Capitán Trueno / JUAN MANUEL PRATS / Archivo

Destaca el caso de la Marina de Port, el barrio en el que 'nacen' más calles, en gran parte gracias a la lucha vecinal por preservar su memoria histórica ante la acelerada transformación de la zona. La ponencia del nomenclátor ha aprobado seis nombres nuevos para este territorio (Teresa Pàmies, Anna Maria Moix, Joan Josep Tharrats, Papusza y las plazoletas del Veïnat de la Vinya y de la castañera Angeleta) y aún cuatro más para espacios cercanos pero que ya quedan dentro del recinto portuario del Morrot (Víctor Hugo, Voltaire, Àfrica y Àsia).

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Placas y atriles

No solo con calles se honra la memoria de personalidades de la ciudad. También se homenajeará con una placa de memoria al meteorológo Eduard Fontserè en la calle Nou de la Rambla 24, al exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Lluís Hernàndez en la calle Agustí Milà 58, y al músico y activista Jordi Fàbregas en Gràcia. Además del 'faristol' de Solans en Sants, un atril en el Parc de la Ciutadella recordará el nacimiento de los partidos políticos de masas.