Barcelona inicia las obras del futuro Institut Escola Cal Maiol en Can Batlló

Las obras del futuro Institut Escola Cal Maiol ya están en marcha en el distrito de Sant-Montjuïc de Barcelona. El nuevo equipamiento educativo, que se levantará en el recinto de Can Batlló, permitirá transformar la actual escuela en un instituto escuela e incorporar por primera vez plazas públicas de educación secundaria en esta zona del distrito de Sants-Montjuïc.

El proyecto cuenta con una inversión de 13,6 millones de euros y prevé que el alumnado pueda iniciar el curso 2028-2029 en las nuevas instalaciones. El centro dejará entonces su actual ubicación en la calle Sagunt, 92.

Render del futuro Instituto Escuela Can Maiol, con sus dos edificios / Ajuntament de Barcelona

Render del futuro Institut Escola Cal Maiol / Ajuntament de Barcelona

Un complejo con dos edificios

El nuevo complejo constará de dos edificios: uno de obra nueva y otro ubicado en la antigua subestación eléctrica de Can Batlló, conocida como bloque 19, que se rehabilitará para este fin. Entre ambos sumarán una superficie construida de 5.859 metros cuadrados y estarán conectados mediante un gran porche que integrará funcionalmente el conjunto.

El edificio de nueva construcción tendrá tres plantas y albergará los espacios destinados a educación infantil y primaria, además de la cocina, el comedor, la recepción, las dependencias administrativas y una amplia terraza polivalente semicubierta.

Por su parte, el antiguo bloque 19, también de tres plantas tras su rehabilitación, concentrará los espacios de secundaria, así como el gimnasio y la biblioteca.

El proyecto contempla, además, más de 2.000 metros cuadrados de espacios exteriores naturalizados. Según el diseño previsto, estas áreas no solo estarán pensadas para el uso educativo, sino también para favorecer la integración del parque urbano de Can Batlló en la vida cotidiana del centro.

Render de la zona de infantil del futuro Institut Escola Cal Maiol / Ajuntament de Barcelona

Render de la zona de secundaria del futuro Institut Escola Cal Maiol / Ajuntament de Barcelona

Algunos espacios, como la biblioteca, el gimnasio, la cocina-comedor o la terraza semicubierta, dispondrán de accesos independientes para facilitar su utilización conjunta con la comunidad educativa. El nuevo instituto escuela también incorporará un sistema de climatización.

El inicio de las obras supone un nuevo paso en la transformación de Can Batlló, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales ámbitos de implantación de equipamientos públicos, sociales y comunitarios de la ciudad.

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La previsión es que los trabajos se prolonguen durante dos años.