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Última hora del tráfico en Barcelona por la visita del Papa, en directo | Restricciones, calles cortadas y afectaciones en el transporte público en el Eixample y el entorno de la Sagrada Familia
Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos
Cortes de tráfico en Barcelona: afectaciones a la movilidad este miércoles por la visita del Papa
La movilidad de Barcelona afronta este miércoles otro reto considerable con motivo de la visita del papa León XIV a la capital catalana. El Pontífice visita esta mañana Montserrat y la cárcel de Brians y por la tarde tendrá lugar un encuentro en la parroquia de Sant Agustí de Barcelona y la esperada visita a la Sagrada Família, lo que conlleva anulación de paradas de autobús por cortes de calles y de metro.
En el siguiente hilo informativo, EL PERIÓDICO irá detallando los hechos y acontecimientos más relevantes relacionados con la movilidad en la ciudad a lo largo de todo el día.
Aquí debajo puedes conocer de un vistazo cuál es la situación en las principales vías y medios de transporte.
El Papa se va de Barcelona
Las autoridades, con el presidente Salvador Illa y el ministro Jordi Hereu a la cabeza, han llegado a la pista para despedir al Papa. En breve se espera la llegada del Pontífice.
La visita del Papa mantiene cerrada la estación de Sagrada Família y afecta a 19 líneas de autobús
La estación de Sagrada Família de las líneas L2 y L5 continúa sin servicio y los trenes siguen sin efectuar parada. En Verdaguer, la L4 mantiene restringido el acceso a la estación y en la L5 permanece cerrado el acceso de Avinguda Diagonal. En superficie, las afectaciones se concentran en los entornos de la Sagrada Família, Passeig de Gràcia, la avinguda Diagonal, Via Laietana y Pau Claris, con 19 líneas de autobús afectadas.
Trànsit informa de una circulación fluida en la red viaria catalana
El Servei Català de Trànsit ha informado de que la circulación es fluida, en líneas generales, en el conjunto de la red viaria catalana. El organismo recomienda consultar el estado de las carreteras antes de desplazarse y extremar la prudencia al volante.
La visita del Papa mantiene cerrada la estación de Sagrada Família y afecta a 17 líneas de autobús
TMB mantiene sin servicio la estación de Sagrada Família de las líneas L2 y L5, donde los trenes no efectúan parada. También persisten restricciones en la estación de Verdaguer (L4 y L5), donde solo se permite la salida de pasajeros y permanece cerrado el acceso de Avinguda Diagonal. En superficie, las afectaciones se concentran en los entornos de la Sagrada Família, Passeig de Gràcia y la avinguda Diagonal, con 17 líneas de autobús afectadas.
Reabierto el acceso Rambla Catalunya de la estación de Diagonal
El acceso Rambla Catalunya de la estación de Diagonal de la línea L5 ha recuperado la normalidad tras las restricciones aplicadas por las aglomeraciones. Durante la incidencia, TMB recomendaba utilizar el acceso de Rosselló o el enlace con FGC.
Restablecida la frecuencia de paso de la L1 tras la incidencia en Trinitat Vella
El servicio de la línea L1 del metro ha recuperado la normalidad después de que una incidencia en la estación de Trinitat Vella alterara temporalmente la frecuencia de paso de los trenes.
Alterada la frecuencia de paso de la L1 por una incidencia en Trinitat Vella
La frecuencia de paso de los trenes de la línea L1 del metro se encuentra alterada debido a una incidencia registrada en la estación de Trinitat Vella.
Reabren los accesos Pau Claris de la estación de Diagonal
Los accesos Passeig de Gràcia-Pau Claris y Diagonal-Pau Claris de la estación de Diagonal de la línea L3 han recuperado la normalidad y vuelven a estar operativos tras las restricciones aplicadas por las aglomeraciones.
Cerrado el acceso Avinguda Diagonal de la estación de Verdaguer por aglomeraciones
TMB ha informado de que, debido a las aglomeraciones, ha quedado cerrado el acceso Avinguda Diagonal de la estación de Verdaguer de la línea L5. Los accesos de Girona y Bailèn permanecen abiertos.
Reabierta Via Laietana, pero persisten las afectaciones en Sagrada Família y otras 30 líneas de autobús
TMB ha informado de que Via Laietana ha recuperado la normalidad, aunque se mantienen las afectaciones en la red de autobuses en los entornos de la Sagrada Família, Passeig de Gràcia, la avinguda Diagonal y la plaça Catalunya, con una treintena de líneas afectadas. En el metro, la estación de Sagrada Família (L2 y L5) sigue sin servicio, mientras que persisten incidencias en Diagonal (L3 y L5) y Verdaguer (L4).
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