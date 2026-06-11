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Última hora del tráfico en Barcelona por la visita del Papa, en directo | Restricciones, calles cortadas y afectaciones en el transporte público en el Eixample y el entorno de la Sagrada Familia

Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos

Cortes de tráfico en Barcelona: afectaciones a la movilidad este miércoles por la visita del Papa

Calles cortadas, restricciones de movilidad y afectaciones por la visita del Papa

Calles cortadas, restricciones de movilidad y afectaciones por la visita del Papa

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Víctor Vargas Llamas

Inés Sánchez

Jose Real

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La movilidad de Barcelona afronta este miércoles otro reto considerable con motivo de la visita del papa León XIV a la capital catalana. El Pontífice visita esta mañana Montserrat y la cárcel de Brians y por la tarde tendrá lugar un encuentro en la parroquia de Sant Agustí de Barcelona y la esperada visita a la Sagrada Família, lo que conlleva anulación de paradas de autobús por cortes de calles y de metro.

Mapa de ubicación de la Sagrada Familia

En el siguiente hilo informativo, EL PERIÓDICO irá detallando los hechos y acontecimientos más relevantes relacionados con la movilidad en la ciudad a lo largo de todo el día.

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Aquí debajo puedes conocer de un vistazo cuál es la situación en las principales vías y medios de transporte.

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