El Trambesòs interrumpirá buena parte de sus tres líneas entre el 3 de julio y el 13 de septiembre

El Trambesòs alterará por completo su servicio a partir del 3 de julio por las obras de cambio de trazado y desdoblamiento de las vías entre la plaza de les Glòries y la Rambla de Poblenou.

A partir de julio, se procederá a desviar el trazado del tranvía de las líneas T5 y T6 para ir de forma paralela a la T4 entre la plaza de les Glòries y Diagonal, desde donde subirá por Ciutat de Granada para tomar la Gran Via. Aunque el tramo de obras es reducido, la afectación en el servicio será mucho más amplia. Entre el 3 de julio y el 13 de septiembre, aprovechando que hay menor actividad en la ciudad, las líneas T5 y T6 dejarán de prestar servicio entre Ciutadella-Vila Olímpica y Sant Martí de Provençals. La línea T4 se interrumpirá entre Verdaguer y El Maresme.

Afectación del Trambesòs del 3 de julio al 13 de septiembre

De hecho, este próximo fin de semana, la línea T4 estará momentáneamente sin servicio entre Glòries y Port Fòrum debido a una intervención previa en la estación del Maresme que permitirá convertir este punto en cabeza y fin del trazado en su recorrido hasta Sant Adrià. Se instalará un sistema de motores para el cambio automático de agujas, que evitará que los conductores tengan que bajar a realizar de forma manual la operación.

2,6 millones de viajes

La afectación sobre las personas usuarias del Trambesòs no será menor: incidirá sobre como mínimo unos 2,6 millones de desplazamientos, 37.500 diarios, durante dos meses y 10 días. La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y el Ayuntamiento han habilitado un transporte alternativo: dos líneas de autobús reproducirán los recorridos afectados por el corte, que funcionarán con el mismo horario que el tranvía. La línea de metro L4 también será una alternativa entre el Besòs y Ciutadella-Vila Olímpica, si bien hay que decir que la estación de Verdaguer estará fuera de servicio entre el 6 de julio y el 30 de agosto debido a obras en su vestíbulo.

El hecho de que las cocheras del Trambesòs se encuentren en Sant Adrià obliga a que los cortes sean de mayor magnitud, puesto que los convoyes al otro lado de las obras no pueden volver a descansar al término del servicio.

A partir del 14 de septiembre se recuperará la circulación de la T4 entre Verdaguer y Sant Adrià, como avanzó EL PERIÓDICO, mientras que las líneas T5 y T6 restablecerán su recorrido entre Ciutadella y Glòries. Se habrá completado entonces el desvío de las vías entre Glòries y la Diagonal. No obstante, las obras en la Gran Via continuarán, de forma que la T5 y la T6 seguirán sin servicio entre estas estaciones hasta la primavera de 2027. En este caso, las alternativas en transporte público serán la L4 de metro y la línea H12. En este tramo, las obras consisten en desdoblar la vía entre Glòries y Can Jaumandreu y urbanizar la superficie con una plataforma única por la que pasarán tanto los buses como el Trambesòs. Con ello, terminará finalmente toda la reforma del lado mar de la Gran Via.

Cambio del recorrido de las líneas T5 y T6 en las Glòries. / El Periódico

Alteración del tráfico

También igual de importante será la alteración de la circulación del tráfico rodado y peatones durante todo el verano en entre Glòries, la Diagonal y la Gran Via en el lado Besòs. Los buses y coches procedentes de la Diagonal hacia les Glòries se desviarán por la calle Tànger hasta Padilla y Marina. Los autobuses en sentido Llobregat circularán por Tànger y Badajoz. Variarán su recorrido las líneas 7, H12 y V25 , así como los buses nocturnos N2 y N7. El carril bici de la Diagonal quedará cortada al llegar a les Glòries: la recomendación para los ciclos será utilizar los carriles de Gran Via o Tànger y Bolívia.

Aprovechando las obras, se habilitará un carril bici bidireccional en la calle Badajoz en Glòries que conectará con el de Independència.

Aprovechando las obras, se habilitará un carril bici bidireccional en la calle Badajoz en Glòries que conectará con el de Independència.

El proyecto de desdoblamiento de la vía entre Glòries y Poblenou quiere evitar que se forme un cuello de botella, ya que las líneas T5 y T6 comparten una sola vía para circular en ambos sentidos. Una vez ejecutado el desdoblamiento, el Ayuntamiento y la ATM estudian aumentar la frecuencia de ambas líneas en las franjas horarias con mayor demanda. A día de hoy, eso ya sería posible si hubiera doble vía gracias a la incorporación de nuevos tranvías, el pasado mes de noviembre.

Ese refuerzo será más necesario con la prolongación del tranvía desde Verdaguer hasta Francesc Macià, que augura un incremento muy pronunciado de usuarios del tranvía.

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Por otra parte, el cambio de trazado de las líneas T5 y T6 para que los tranvías realicen el mismo recorrido que la T4 desde Glòries hacia la Diagonal permitirá evitar las constantes interrupciones semafóricas para el tráfico y los peatones en la calle Badajoz. Libres de vías, se habilitarán pasos directos a pie y en bici desde la Gran Via y la Diagonal hasta la plaza. El tranvía, aunque irá más despacio al tener que realizar dos giros en Ciutat Granada con el nuevo trazado, será más rápido igualmente, insisten desde el Ayuntamiento, debido también a un menor tiempo de espera en los semáforos.