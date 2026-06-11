Sant Adrià acelera el proyecto de Inditex para que la Generalitat lo apruebe en menos de un mes

El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs aspira a que la previsión de instalar cuatro sedes de oficinas de Inditex en su término, situado a las puertas de Barcelona, disponga del aval definitivo en menos de un mes para. “Es un proyecto estratégico, de los que transforman la ciudad, muy complejo en su redacción, con muchos actores involucrados y, por lo tanto, queremos que se haga lo más ágil y fluido posible”, alega el teniente de territorio sostenible de Sant Adrià, José A. Gras. El consistorio ha dado un empujón más esta semana para que se autorice cuanto antes que el gigante textil desembarque en la localidad del área metropolitana, donde aspira a estrenar parte de su campus en 2028 y culminarlo en 2030.

Con ese horizonte en perspectiva, Sant Adrià ha otorgado la última validación para que el plan se eleve a la comisión de urbanismo de la Generalitat. La expectativa del gobierno municipal -comandado por el PSC con mayoría absoluta- es que el plan urbanístico que ampara la edificación del complejo de cuatro marcas de Inditex (Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties) llegue a tiempo para la sesión de organismo dependiente del Departament de Territori del 3 de julio y obtenga entonces la aprobación definitiva. El ayuntamiento convocó un pleno extraordinario este miércoles, dedicado en exclusiva al campus de la firma de ropa, que se edificará en la parcela ocupada por el centro comercial de Alcampo y comportará el traslado del hipermercado al solar de enfrente.

Recreación de la reforma de la avenida de la Platja, en Sant Adrià de Besòs, con las oficinas de Inditex a la izquierda. / AYUNTAMIENTO DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

En la sesión, los socialistas, ERC y un concejal no adscrito votaron a favor de poner el plan en manos de la Generalitat para que lo examine. Por su parte, el PP y Vox se abstuvieron y Sant Adrià en Comú se opuso, tras juzgar que se están primando los intereses de las dos empresas promotoras al tramitar la reforma con una “celeridad injustificada”.

Puestos de trabajo

Durante el pleno, Gras afirmó que con la ratificación de esta semana se da “un paso decisivo en la transformación integral de Sant Adrià a nivel urbanístico, económico y social”. Defendió que la operación urbanística ha de crear “miles de puestos de trabajo”, beneficios que han de revertir en el tejido económico del entorno y “mejorar la calidad de vida de los vecinos”. “Ya nos toca pasar de ser un territorio de vulnerabilidad a uno de oportunidad”, postuló.

El concejal también destacó que Inditex y Alcampo asumirán el coste para remodelar la avenida de la Platja del municipio y su entorno, lo que se tasa en 9,17 millones de euros. También costearán la factura para descontaminar terrenos afectados por vertidos de la desaparecida fábrica de fertilizantes Ugímica. Se estimó de entrada en 5,36 millones.

Terrenos de Sant Adrià de Besòs donde se construirán un nuevo hipermercado de Alcampo y el campus con las cuatro sedes de oficinas de Inditex. / FERRAN NADEU

Aparte, las 300 plazas de garaje en superficie y las 300 soterradas en la nueva superficie comercial serán de acceso gratuito. “Hay una serie de cosas que tienen un interés evidentemente privado, pero también hay un interés eminentemente público”, esgrimió Gras.

Correcciones por la Ley de Costas

El plan de mejora urbana que da cobertura a las obras de Inditex y Alcampo ha incorporado modificaciones a raíz de un informe de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica. En especial, el dictamen reclama más documentación para que el organismo del Estado se cerciore de que se evita que los edificios por levantar formen una pantalla arquitectónica o una acumulación de volúmenes, cuya altura o disposición no han de limitar el campo visual ni desfigurar la perspectiva del borde litoral y han de ser armónicas con el entorno para cumplir con la Ley de Costas. El órgano solicita recibir el plan revisado con sus consideraciones para emitir su preceptivo informe final.

La cuestión generó controversia entre los Comuns y el PSC. El concejal Joan Comorera (Sant Adrià en Comú) juzgó una “temeridad jurídica” ratificar el plan de manera provisional “para intentar obtener el informe favorable en menos de un mes” por parte de la Dirección General de la Costa. “Se pone en riesgo la validez de todo el plan”, sostuvo el edil, que advirtió de una “futura impugnación judicial con probabilidad de éxito por déficits de procedimiento”.

Vista que recrea las cuatro futuras sedes de Inditex en Sant Adrià de Besòs, con las Tres Xemeneies al fondo. / AYUNTAMIENTO DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Gras recriminó a los Comuns que no hubieran presentado alegaciones al proyecto y recalcó que el ayuntamiento ha recabado “11 informes favorables de diferentes administraciones públicas”. Citó el de la Agència Catalana de l’Aigua, que avala las medidas para hacer frente al riesgo eventual de inundaciones en la zona. Además, justificó que se avanzara el debate sobre la reforma promovida por Inditex y Alcampo a un pleno extraordinario porque se requiere enviar el plan refundido al ministerio antes de que la Generalitat pueda concederle el visto bueno.

El teniente negó que las sedes por levantar vayan a ser de una altura sobredimensionada que impacte en la vista del entorno y el litoral. “Se prevé una altura máxima de 27,5 metros de altura", precisó. "Teniendo en cuenta de que la avenida de la Platja es de 60 metros de anchura y que es más que el paseo de Gràcia, la Diagonal o la Gran Via de les Corts Catalanes, la ratio sale muy favorable”, destacó Gras.

Añadió que la cuarta planta de cada uno de los edificios de Inditex estará retranqueada. “A nivel visual, desde la calle, serán unos 22 metros cuando, en el plan de las Tres Xemeneies, una manzana tendrá una altura máxima de 33,5 metros y la nave de turbinas son casi 40 metros”, comparó.

Cuestión aparte es el traslado de la chimenea catalogada de la antigua fábrica de vidrio de la Celo. Ahora se yergue en un extremo del garaje del centro comercial de Alcampo y se prevé desplazar a una ubicación por concretar, para dejar espacio libre a los edificios de Inditex. El PSC está de acuerdo con el traslado, mientras que ERC y Sant Adrià en Comú discrepan. La dirección de patrimonio de la Generalitat tendrá la última palabra.