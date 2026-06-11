Los Mossos d'Esquadra detienen a tres personas en Santa Coloma de Gramenet por traficar con drogas sintéticas

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Santa Coloma de Gramenet detuvieron el 6 de junio a dos mujeres y un hombre por tráfico de drogas. Se han encontrado más de 700 gramos de MDMA con un valor de unos 30.000 euros en el mercado ilícito.

La primera detención tuvo lugar cuando los agentes encontraron 300 gramos de sustancia estupefaciente, presuntamente MDMA. También localizaron tres teléfonos móviles. Se produjo hacia las 00:45 h en la calle del Rellotge, después de que una patrulla de seguridad ciudadana observara a una mujer caminar sospechosamente con una bolsa en la mano.

Esa misma tarde, se produjo una segunda detención en la calle Magallanes. Esta vez, los Mossos localizaron 400 gramos de sustancia, presuntamente MDMA, y 1.950 euros y un billete de 50 euros falso. La mujer y el hombre presentaban un claro estado de nerviosismo cuando intentaron salir del edificio.

Mientras que la primera detenida pasó a disposición judicial en Santa Coloma de Gramenet el día siguiente de la intervención, los otros dos arrestados lo hicieron dos días más tarde.