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Atasco en la Ronda de litoral de Barcelona en la zona de la Barceloneta y Ciutat Vella

La C-16 tiene cinco de los diez radares que más multas han impuesto en el último año y medio en la Catalunya Central

La Ronda Litoral, a la altura del Moll de la Fusta. |

La Ronda Litoral, a la altura del Moll de la Fusta. | / MARC ASENSI CLUPÉS

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El fin de las restricciones de tráfico por la presencia del Papa que ya no están hoy en vigor en Barcelona no está evitando grandes complicaciones en la movilidad en la capital catalana.

El más destacado de ellos, los más de 8 kilómetros de caravana en la Ronda litoral, en la zona de Ciutat Vella y Barceloneta, hacia el Nus del Llobregat, a causa del cierre de las salidas 21 y 22. La salida 21 también ha estado cerrada en sentido Besòs, causando 7 kilómetros de retenciones.Todas estas salidas ya están abiertas desde poco después de las 8.00 horas, pero aún se mantienen las retenciones kilométricas.

El impacto de la medida se ha dejado notar, con los vehículos que apenas se movían en la zona y en las proximidades de esta vía.

Los accesos a la capital barcelonesa, en la A-2 y la AP-7, no presentan grandes retenciones en estos momentos.

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