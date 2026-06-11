Un incendio destroza el bar Romita de Barcelona y sus dueños piden ayuda para salvar el negocio

El bar Romita, uno de los locales gastronómicos más queridos de la calle Calabria de Barcelona, ha sufrido un incendio que ha provocado importantes daños materiales y ha obligado a cerrar temporalmente el establecimiento.

Los hechos ocurrieron el pasado martes por la tarde. La noticia fue comunicada por los propios propietarios, Gala y Jordi, a través de las redes sociales del negocio, donde explicaron que, pese a la dureza del golpe, lo más importante es que ningún miembro del equipo resultó herido. No obstante, explican que "los daños materiales en el local han sido tremendos".

Ante esta situación, los responsables de Romita han lanzado un llamamiento a sus clientes y seguidores para ayudarles a afrontar las consecuencias del siniestro y acelerar la recuperación del negocio. Según explican, las pérdidas han sido importantes y el apoyo de la comunidad será clave durante las próximas semanas.

Entre las formas de colaborar, proponen comprar las camisetas oficiales de este local o del Bar Roma, el establecimiento hermano que también gestionan en la calle València, 104. También piden ayudar a dar visibilidad a sus proyectos a través de las redes sociales. Compartir publicaciones odejar reseñas positivas son algunas de las acciones que, aseguran, pueden marcar la diferencia en estos momentos.

"Sabemos que el apoyo no siempre es monetario", afirman los propietarios, que agradecen las numerosas muestras de cariño recibidas desde que dieron a conocer lo sucedido.

Clásicos mejorados

Ubicado en la calle Calabria, 181, el Romita se había convertido en una referencia para quienes buscaban desayunar, comer o picar algo a cualquier hora del día y con buena relación calidad-precio. Su propuesta gira en torno a una cocina abierta de forma ininterrumpida y una carta que reivindica los clásicos de bar elaborados con especial cuidado.

Bocadillo del Romita. / Òscar Gómez

La ensaladilla con remolacha encurtida de Romita. / Òscar Gómez

Entre sus platos más populares figuran el sándwich de milanesa con pan brioche, la ensaladilla rusa o la tosta de mantequilla y anchoa. También cuenta con opciones para desayunar, como el cruasán planchado de jamón y queso, su fundente bikini o el bowl de yogur con fruta y granola.

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El bikini Bar Roma que se sirve en Romita. / Ferran Imedio

Mientras trabajan para recuperar el local y volver a abrir sus puertas lo antes posible, Gala y Jordi aseguran que pondrán toda su energía en reconstruir el proyecto. "Ya nos morimos de ganas de verlos de vuelta en el Romita", escribieron en su comunicado, convencidos de que podrán regresar "más fuertes" gracias al respaldo de sus clientes.